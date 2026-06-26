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26 jun 2026 Actualizado 14:02

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Internacional

Se elevan a 589 las personas fallecidas por los dos terremotos en Venezuela

Este miércoles 24 de junio de 2026, se presentaron dos terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5 en la costa norte de Venezuela, evento sísmico que se sintió en gran parte del país.

Foto Gettyimages

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La presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país se elevó a 589 y a 2.980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas”, declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, en el occidente del país, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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