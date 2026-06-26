Se elevan a 589 las personas fallecidas por los dos terremotos en Venezuela

La presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país se elevó a 589 y a 2.980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

“En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas”, declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, en el occidente del país, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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