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26 jun 2026 Actualizado 15:01

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Dialogo que busca paz urbana en Buenaventura debería continuar, dice delegado del Gobierno Nacional

El problema no se resuelve con plazos perentorios, dice delegado Fabio Cardozo

Dialogo que busca paz urbana en Buenaventura debería continuar, dice delegado del Gobierno Nacional

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Cali
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Fabio Cardozo Montealegre, delegado del Gobierno Nacional en la mesa socio jurídica que busca la paz urbana entre las bandas de Los Shottas y Los Espartanos, aseguró que estos diálogos en Buenaventura sí han dejado un descenso significativo de la violencia y los homicidios se han reducido.

“Es un buen momento para seguir avanzando sobre el particular y durante estos dos años fueron capturados los tres cabecillas de las bandas principales que existen en Buenaventura y nosotros no hemos tenido ningún tipo de connivencia con estos grupos, ni jamás hemos pactado treguas con estos grupos”, explicó el funcionario.

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Frente a la falta de un esquema jurídico de sometimiento a la justicia, Cardozo Montealegre dijo que hacer una ley de la República, por más mayorías que se tengan, cuesta un tiempo, pero es preciso surtir el trámite.

“Nosotros justamente en Buenaventura en este momento hemos avanzado para emprender un proceso de desmonte parcial en forma voluntaria de muchos de estos jóvenes que hacen parte de estas estructuras criminales, donde la mayoría de ellos no tienen pendientes judiciales y tienen esa disposición de hacerlo”, añadió el delegado estatal.

“Hay que hacer en este momento una revisión con lupa y mantener los esfuerzos que convengan a juicio del gobierno entrante que tiene motivaciones distintas a la nuestra y seguir adelante con aquellos elementos que le puedan servir al país”, concluyó Fabio Cardozo Montealegre, delegado del gobierno nacional en la mesa de paz urbana de Buenaventura.

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Darío Gómez Perlaza

Darío Gómez Perlaza

Soy periodista de Caracol Radio en Cali, Colombia, hace 33 años. Cumplo funciones como jefe del servicio...

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