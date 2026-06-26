Gob. Cundinamarca lanza 150 becas de maestría de hasta 100% de financiación: Requisitos y link

De fondo: Joven estudiante en un laboratorio tecnológico (Crédito: Getty Images). A la derecha se encuentra el logo de la Gobernación de Cundinamarca.

La Gobernación de Cundinamarca, por medio de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, abrió la tercera fase de la convocatoria “Alianza por el Futuro de Cundinamarca”, una iniciativa que otorgará cerca de 150 becas de maestría con financiación del 50 % al 100% del valor de la matrícula.

La iniciativa está dirigida a profesionales cundinamarqueses vinculados al ecosistema de innovación y emprendimiento, deportistas destacados y ciudadanos con trayectoria o interés en procesos que contribuyan al desarrollo productivo, social, académico, institucional y territorial del departamento.

En esta ocasión, la convocatoria cuenta con el respaldo de la Universidad del Rosario y la Universidad Sergio Arboleda, que ofrecen un portafolio de 23 programas de maestría enfocados en áreas estratégicas para el desarrollo regional, entre ellas:

Ingeniería e innovación tecnológica.

Emprendimiento y gestión empresarial.

Desarrollo territorial y sostenibilidad.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Para participar, los aspirantes deberán ser cundinamarqueses de nacimiento —no incluye Bogotá D.C.— o acreditar residencia continua en el departamento durante los últimos cinco años, contar con título profesional y completar el proceso de inscripción con la documentación requerida.

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer el talento humano del departamento, promoviendo el acceso a formación avanzada a nivel de maestría en áreas estratégicas para el desarrollo territorial.

La selección de los beneficiarios tendrá en cuenta criterios como mérito académico, experiencia profesional, potencial de impacto en el territorio, participación en procesos de innovación y desarrollo, así como factores socioeconómicos y de inclusión diferencial.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones con el formulario correspondiente estarán habilitadas entre el 26 de junio y el 7 de julio de 2026 en la página oficial de la Gobernación de Cundinamarca, que puede consultar haciendo clic aquí.

Además de esto, el 1 de julio se realizará un webinar informativo para resolver inquietudes y presentar los detalles de la convocatoria.

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