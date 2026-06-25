SENA ofrece cursos de Python, ciberseguridad e inteligencia artificial para mujeres: Así se postula

Mujer estudiando en clase virtual, con un computador portátil y una libreta (Crédito: Getty Images). A la izquierda se encuentra el logo del Servicio Nacional de Aprendizaje

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció la apertura de cursos virtuales en temas tecnológicos como el lenguaje de programación Python, softwares como Java y aprendizaje en inteligencia artificial (IA). Téngase en cuenta que estos cursos están enfocados para mujeres únicamente.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una entidad que brinda formación gratuita a los colombianos y extranjeros que residen legalmente en el país con el fin de que tengan la oportunidad de cursar programas técnicos, tecnológicos y complementarios que les ayude a adquirir las competencias necesarias para ocupar puestos de importancia en empresas privadas o públicas.

A través de esta iniciativa, la Dirección de Formación Profesional pone a disposición de las mujeres una oferta de formación complementaria virtual, gratuita y flexible disponible durante todo el año, con el propósito de fortalecer sus competencias digitales y ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

En la plataforma zajuna.sena.edu.co, puede consultar la lista completa de cursos disponibles, así como cada programa y sus requisitos, modalidad de formación y la fecha de inicio. Estos son los cursos ofertados en concreto:

Visualización de datos: análisis exploratorio con Python y gestión de bases de datos.

Seguridad digital: diagnóstico en ciberseguridad y gestión de activos digitales.

Programación y diseño web: desarrollo de software en Java y aseguramiento de la calidad.

Gestión TI y Cuarta Revolución Industrial: inteligencia artificial, realidad virtual y protección de datos.

Competencias digitales transversales: herramientas ofimáticas avanzadas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) aplicadas a la productividad.

“En el SENA avanzamos con determinación hacia el cierre de brechas de género en el sector tecnológico. La estrategia Mujeres Digitales promueve el acceso de las mujeres a procesos de formación virtual en áreas digitales, fortaleciendo sus capacidades y su participación en el ecosistema tecnológico del país”, afirmó Deisy Pulido, vocera de Mujeres Digitales.

¿Cómo inscribirse?

Las interesadas pueden acceder a la oferta de formación siguiendo este paso a paso:

Ingresar a la plataforma zajuna.sena.edu.co​.

Seleccionar la opción “Cursos Cortos”.

Buscar el programa o curso digital de interés.

Hacer clic sobre el programa seleccionado para ser redirigida a la plataforma Betowa.

Ingresar con usuario y contraseña o realizar el registro correspondiente.

Verificar el correo electrónico registrado para recibir la información de acceso al curso.

A través de estos procesos de formación, las participantes fortalecen habilidades altamente demandadas por el mercado laboral y obtienen una certificación que valida sus competencias. Esto les permite ampliar sus oportunidades de vinculación laboral en sectores estratégicos, mejorar sus ingresos y contribuir a su estabilidad económica y crecimiento profesional.

Es importante destacar que las convocatorias se habilitan de manera periódica y de acuerdo con la demanda de cada programa.

“Algunos cursos pueden abrir nuevos cupos en diferentes momentos del año. Si al momento de la consulta no encuentra disponibilidad, se recomienda ingresar nuevamente al portal en los días siguientes para verificar la apertura de nuevas convocatorias”, recomienda el SENA.

Con la estrategia Mujeres Digitales, el SENA reafirma su compromiso con la inclusión, la equidad de género y la formación de talento humano para responder a los retos de la transformación digital en Colombia.

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