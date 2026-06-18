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19 jun 2026 Actualizado 00:01

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Cultura

¿Tiene entre 18 y 28 años? Así podrá acceder a uno de los 10.000 bonos para comprar libros y cómics

El beneficio está dirigido a jóvenes con Sisbén vigente y podrá utilizarse desde el próximo 15 de julio en librerías de todo el país.

Autores de Colombia se darán cita este fin de semana en la Feria Internacional del Libro de Cali.

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Los jóvenes entre 18 y 28 años con Sisbén vigente podrán acceder a uno de los 10.000 bonos de lectura de $60.000 que serán entregados este año para comprar libros y cómics en librerías del país. La iniciativa comenzó a operar a partir del 15 de julio y busca facilitar el acceso a la lectura y fortalecer el sector editorial colombiano.

El programa es impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Biblioteca Nacional de Colombia, Fundalectura y la Asociación Colombiana de Librerías Independientes (ACLI), con el objetivo de promover los hábitos de lectura y ampliar el acceso de los jóvenes a bienes culturales.

Los interesados deberán inscribirse previamente en la plataforma digital que será habilitada para el programa.

¿Cómo funcionará el bono?

Cada beneficiario recibirá un bono digital por valor de $60.000, que llegará al correo electrónico registrado y podrá utilizarse de manera presencial en las librerías participantes mediante un código QR. El beneficio será personal e intransferible y solo se entregará un bono por persona.

Para hacer efectiva la compra, el valor total deberá ser igual o superior a $65.000. El bono cubrirá $60.000 y el beneficiario deberá aportar como mínimo $5.000 adicionales. Además, será necesario presentar el documento de identidad original y el certificado vigente del Sisbén.

¿Qué se podrá comprar?

El incentivo solo podrá utilizarse para adquirir libros y cómics. No será posible cambiar el bono por dinero ni destinarlo a la compra de otros productos.

La compra deberá realizarse de forma presencial en las librerías que se vinculen a la estrategia. Los establecimientos interesados en participar tendrán plazo hasta el próximo 24 de junio para inscribirse y el listado de librerías habilitadas será publicado el 26 de junio por la Biblioteca Nacional de Colombia.

Con esta iniciativa, el Gobierno espera beneficiar a 10.000 jóvenes y, al mismo tiempo, impulsar la circulación del libro y fortalecer las librerías como espacios de acceso a la cultura en diferentes regiones del país.

Alisson Torres

Alisson Torres

Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...

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