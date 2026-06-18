¿Tiene entre 18 y 28 años? Así podrá acceder a uno de los 10.000 bonos para comprar libros y cómics

Autores de Colombia se darán cita este fin de semana en la Feria Internacional del Libro de Cali.

Los jóvenes entre 18 y 28 años con Sisbén vigente podrán acceder a uno de los 10.000 bonos de lectura de $60.000 que serán entregados este año para comprar libros y cómics en librerías del país. La iniciativa comenzó a operar a partir del 15 de julio y busca facilitar el acceso a la lectura y fortalecer el sector editorial colombiano.

El programa es impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Biblioteca Nacional de Colombia, Fundalectura y la Asociación Colombiana de Librerías Independientes (ACLI), con el objetivo de promover los hábitos de lectura y ampliar el acceso de los jóvenes a bienes culturales.

Los interesados deberán inscribirse previamente en la plataforma digital que será habilitada para el programa.

¿Cómo funcionará el bono?

Cada beneficiario recibirá un bono digital por valor de $60.000, que llegará al correo electrónico registrado y podrá utilizarse de manera presencial en las librerías participantes mediante un código QR. El beneficio será personal e intransferible y solo se entregará un bono por persona.

Para hacer efectiva la compra, el valor total deberá ser igual o superior a $65.000. El bono cubrirá $60.000 y el beneficiario deberá aportar como mínimo $5.000 adicionales. Además, será necesario presentar el documento de identidad original y el certificado vigente del Sisbén.

¿Qué se podrá comprar?

El incentivo solo podrá utilizarse para adquirir libros y cómics. No será posible cambiar el bono por dinero ni destinarlo a la compra de otros productos.

La compra deberá realizarse de forma presencial en las librerías que se vinculen a la estrategia. Los establecimientos interesados en participar tendrán plazo hasta el próximo 24 de junio para inscribirse y el listado de librerías habilitadas será publicado el 26 de junio por la Biblioteca Nacional de Colombia.

Con esta iniciativa, el Gobierno espera beneficiar a 10.000 jóvenes y, al mismo tiempo, impulsar la circulación del libro y fortalecer las librerías como espacios de acceso a la cultura en diferentes regiones del país.