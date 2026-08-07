Festival de cometas de Bogotá en el Simón Bolívar: fecha y cómo participar

En su cumpleaños 488, Bogotá celebra su cumpleaños con el festival de cometas en el parque Simón Bolívar, en la localidad de Teusaquillo, para reunir a la familia este sábado 8 de agosto.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, encargado de los eventos del Festival de Verano, invita a este evento que incluirá exhibiciones de cometas nacionales, shows acrobáticos y diferentes talleres y actividades para todos los públicos.

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Programación del festival de verano para el 8 de agosto

Festival de cometas:

El 8 de agosto, el festival de verano tendrá como evento principal el festival de cometas, una de las tradiciones protagonistas para los bogotanos que se ha conservado en la capital a lo largo de los años. La actividad es completamente gratis en el horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Villa peluda:

Es un espacio recreativo dedicado a las mascotas de las familias bogotanas. Durante dos días, los asistentes podrán disfrutar de actividades físicas con sus mascotas, incluyendo un laberinto canino, charlas sobre el cuidado responsable y el Canicross, una carrera de 4,8 km en categorías Pro, Infantil, Prejuvenil y Familiar, con cupos limitados. Las inscripciones se realizarán a través del link que será compartido en las redes sociales del IDRD. El evento será los días 8 y 9 de agosto en el parque Simón Bolívar-Ovalo 3, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Lunada de verano:

El evento invita a vivir una noche desde el movimiento, la naturaleza y la energía lunar en una experiencia al aire libre. Los participantes recorrerán un circuito de actividades inspirado en las fases de la luna, con desafíos físicos, con aumento progresivo de intensidad, máxima energía y una recuperación consciente. Una velada para disfrutar el espacio público y fortalecer hábitos saludables. El evento tendrá lugar en el parque de los Novios, no requiere inscripción, en el horario de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

Copa Colombia de Escalada Deportiva 2026:

El evento reunirá a más de 120 personas de diferentes ciudades del país en el Muro de Escalada de la Unidad Deportiva El Salitre en una competencia que impulsa el crecimiento y fortalecimiento de esta disciplina en Colombia.

El evento contará con escaladores destacados en distintas categorías y modalidades. Una experiencia para disfrutar la técnica, fuerza y la concentración en la ejecución de esta disciplina en el marco del festival de verano. La cita tendrá lugar los días 8 y 9 de agosto en la Cra. 20b N° 73-17/Weya - Escuela y centro de escalada en la localidad de Barrios Unidos, totalmente gratis, en el horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Partido de exhibición internacional de fútbol americano

El evento, el Partido de Amistad Internacional de Futbol Americano Tackle, reunirá a la selección de Colombia y a la selección de El Salvador en un partido de exhibición, integración y promoción de este deporte.

La jornada tiene como propósito buscar público interesado en aprender sobre el fútbol americano de contacto, fortalecer su comunidad en la capital e impulsar la práctica en la ciudad. El evento se llevará a cabo el 8 de agosto en el Parque de Normandía, segundo sector, de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, totalmente gratis.

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