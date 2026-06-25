Paramédicos alertan falta de equipos para rescatar personas atrapadas tras terremoto en Venezuela

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Jonathan Quantip, director de la ONG Ángeles de Vida y paramédico voluntario, relató en 6AM W de Caracol Radio la grave situación que encontró en la costa central de Venezuela tras el terremoto de magnitud 7,0 registrado este miércoles.

Según explicó, el equipo de voluntarios llegó durante la medianoche al estado La Guaira, una de las regiones más afectadas por el movimiento telúrico, donde evidenciaron el colapso de edificaciones y severos daños estructurales.

“Nos topamos con una destrucción casi absoluta de uno de los sectores más poblados, la zona Caribe de Tanaguarenas, y múltiples edificios de gran envergadura que se colapsaron completamente”, afirmó.

Personas continúan atrapadas entre los escombros

El paramédico aseguró que durante las primeras horas de la emergencia encontraron una gran cantidad de personas atrapadas bajo estructuras derrumbadas.

De acuerdo con su testimonio, muchos sobrevivientes permanecían atrapados por columnas y bloques de concreto, lo que dificultaba las labores de rescate.

“Hay una enorme cantidad de personas atrapadas entre los escombros. Muchos sobrevivientes tienen extremidades atrapadas en columnas que colapsaron”, señaló.

Falta de equipos complica las labores de rescate

Cuantip advirtió que, hasta el momento en que abandonó la zona para trasladar pacientes hacia hospitales de Caracas, no existían las condiciones necesarias para realizar operaciones especializadas de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Explicó que hacían falta herramientas como rotomartillos, puntales y otros equipos indispensables para remover grandes bloques de concreto y acceder a las víctimas.

“Realmente no había posibilidades de realizar trabajo en estructuras colapsadas. Faltaban muchos equipos necesarios para este tipo de rescates”, indicó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: