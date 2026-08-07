Colombia adoptó su primera Política Nacional de la Niñez Indígena

El Gobierno Nacional oficializó la Política Nacional de la Niñez Indígena con la expedición del Decreto 0981 de 2026, una herramienta de Estado que busca fortalecer la protección de los derechos de las niñas, niños y jóvenes indígenas desde el reconocimiento de sus territorios, culturas, lenguas, sistemas de conocimiento hasta las formas propias de gobierno.

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La nueva política fue construida mediante un proceso de diálogo y consulta previa con la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas y las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), con el propósito de garantizar el Buen Vivir de las denominadas “semillas de vida”.

El Gobierno aseguró que esta decisión fortalece una visión intercultural de la garantía de derechos y promueve respuestas construidas con las comunidades indígenas, respetando sus formas de organización y gobierno propio.

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Medidas para fortalecer la protección de la niñez

La Política Nacional de la Niñez Indígena establece mecanismos para fortalecer la articulación entre las entidades del Estado y las autoridades indígenas, promover la permanencia de los infantes en sus entornos familiares y comunitarios, impulsar la soberanía alimentaria, preservar las lenguas nativas y garantizar el acceso a servicios de salud propia e intercultural, educación con enfoque diferencial y una justicia acorde con las particularidades de los pueblos indígenas.

Asimismo, creará espacios de sanación, conexión y formación dirigidos al acompañamiento integral de jóvenes indígenas víctimas de violencias o vulneraciones de derechos, priorizando procesos de atención acordes con su identidad cultural.

Seguimiento y cumplimiento de los compromisos

El decreto también fortalece el papel del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y establece un mecanismo de seguimiento y evaluación que será implementado, en concertación con las organizaciones indígenas, durante los próximos seis meses.

Según el Gobierno, esta política recoge los compromisos adquiridos durante los procesos de consulta adelantados desde 2018 y consolida un nuevo marco para la protección integral de la niñez indígena en Colombia.

La directora general del ICBF, Astrid Cáceres, afirmó que “proteger a la niñez indígena es proteger la pervivencia de los pueblos, su memoria, su cultura y su futuro”, al destacar el alcance de esta política para las comunidades indígenas del país.

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