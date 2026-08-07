Procuraduría pide a SIC responder requerimientos antes de sancionar a Ecopetrol

El procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, le hizo llegar un oficio a la Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, en la que advierten que no puede proceder a interponer una sanción, hasta que no se responda un requerimiento del ente de lo control, de lo contrario podría verse afectada esa decisión en el futuro.

Según el procurador Marcio Melgosa, ante la inminencia de la sanción por parte de la SIC a Ecopetrol por restringir competencia en contrato de helicópteros, menciona que no existe una conexión entre los argumentos para esta sanción y las pruebas presentadas, además que hace falta responder unos requerimientos.

“La inconsistencia observada podría revelar que el contenido argumentativo no deriva de una valoración uniforme de la evidencia, sino que se podría obedecer a un hipótesis previamente asumida por el funcionario responsable, cuestión que resulta incompatible con el deber de motivación objetiva que debe caracterizar toda actuación administrativa sancionatoria”, menciona el documento.

Cabe recordar que según el superintendente delegado para la competencia, Francisco Melo Rodríguez, Ecopetrol y sus empresas filiales Ocensa y Cenit deben ser declaradas responsables y en consecuencia sancionadas por prácticas destinadas a restringir la competencia en la multimillonaria contratación de helicópteros durante 12 años.

Según esa investigación, las tres empresas del grupo Ecopetrol elaboraron pliegos de condiciones y establecieron requisitos, hechos a la medida, para favorecer a la empresa contratista Helistar desde 2011 hasta 2023.

El valor de los contratos otorgados con prácticas irregulares sobrepasa los 400.000 millones de pesos y la empresa beneficiada es Helistar, una compañía aeronáutica especializada en alquilar aviones privados y helicópteros.

La investigación concluyó, en cambio, que no existen pruebas que comprometan la responsabilidad de Helistar, ni de sus representantes legales, en estas prácticas restrictivas de la competencia.

Por eso la Procuraduría pide mayor investigación sobre estos hechos, “Como colorario de lo anterior se tiene que las visitas realizadas por la SIC, en el marco del presente procedimiento administrativo, se realizaron en desarrollo de una averiguación preliminar y no de una investigación administrativa, lo que puede contrariar el debido proceso administrativo y trasgredir derechos fundamentales de las personas involucradas en el citada procedimiento.”, menciona el documento.