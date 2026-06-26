Destruyeron tres explosivos instalados por el frente 36 de las disidencias Farc en Briceño

Briceño, Antioquia

Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron de manera controlada tres artefactos explosivos improvisados en el corregimiento Travesías, zona rural del municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia.

De acuerdo con el reporte oficial, los explosivos, que habrían sido instalados por integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, estaban acondicionados para ser activados mediante cable de mando y fueron encontrados en un sector de tránsito frecuente para la población civil.

Según el Ejército, la destrucción controlada de estos artefactos permitió eliminar un riesgo para los habitantes de la zona y para las tropas que desarrollan operaciones militares en el territorio.

Otros hechos violentos en el Norte de Antioquia

Este municipio ha estado marcado por una ola de violencia en los últimos meses debido a la disputa entre los grupos armados ilegales que delinquen en la zona.

A este hecho se suma que el Clan del Golfo habría sido el responsable de incinerar un camión en zona rural de Briceño en la tarde del 25 de junio en medio de combates conta el frente 36 de las disidencias de las Farc.

Las autoridades señalaron que las operaciones continúan con el objetivo de neutralizar la capacidad de acción de los grupos armados organizados en esta subregión de Antioquia.