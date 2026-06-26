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26 jun 2026 Actualizado 11:43

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Desde Cotelco Caldas prevén aumento de turistas extranjeros con gestiones del gobierno electo

Afirman que habrá mayor promoción del departamento en el exterior, puesto que en la actualidad ha disminuido el número de turistas extranjeros en Caldas.

Sector de la hotelería y el turismo busca crear confianza en los visitantes

Sector de la hotelería y el turismo busca crear confianza en los visitantes / Cotelco Caldas

Sector de la hotelería y el turismo busca crear confianza en los visitantes
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En Cotelco, capítulo Caldas, explican que desde el sector empresarial analizan un panorama de desarrollo y competitividad en crecimiento gracias al turismo variado que ofrece el departamento, por lo que creen que habrá más promoción de Caldas en el exterior, ya que los índices de hoy demuestran que la violencia ha sido una de las causas por las que los ciudadanos de otros países se abstienen de visitar Colombia.

Juan Pablo Alba, director ejecutivo de Cotelco Caldas, argumenta que el gobierno electo conoce las herramientas y estrategias en favor del avance empresarial. “Nos ayudarán a que el turismo siga a flote. Caldas tiene atractivos naturales, pero también urbanos llamativos, entonces es una apuesta que tenemos desde el departamento hacia la promoción, especialmente, en el plano internacional, puesto que encontramos hoy una baja significativa en la llegada de turistas extranjeros”.

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Alba, indica que con una buena estrategia de seguridad, la visibilidad del país será en beneficio de la competitividad nacional y regional permitiendo que turistas europeos y estadounidenses lleguen, exactamente, a Caldas. “Puntualmente, recibimos visitantes de Francia, Países Bajos, España y Estados Unidos quienes buscan el turismo de naturaleza. Pretendemos trabajar de la mano con ProColombia, entidad encargada de la promoción de gestión a nivel internacional”.

Con el reforzamiento de Caldas como destino, prevén que se abrirán nuevos mercados en Asia, exactamente en China, por medio del turismo natural y avistamiento de aves.

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