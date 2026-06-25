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25 jun 2026 Actualizado 18:31

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Así fue la destrucción de dos depósitos de explosivos de las disidencias en Cauca

En el lugar ubicado en zona rural de López de Micay, se encontraron 28 artefactos explosivos improvisados acondicionados con 150 kilogramos de material detonante.

Todo el material fue puesto a disposición de la autoridad competente. Crédito: Armada Nacional.

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López de Micay - Cauca

Dos depósitos de explosivos de las disidencias de las Farc fueron ubicados y destruidos a través de las capacidades técnicas, tecnológicas, de inteligencia y humanas de las Fuerzas Militares en zona rural del pacífico caucano.

En la vereda Taparal del municipio de López de Micay, el Ejército, la Armanda nacional y la Fuerza Aeroespacial encontraron en estos centros de acopio 28 artefactos explosivos acondicionados con 150 kilogramos de material detonante, cartuchos de diversos calibres, armas de corto y largo alcance y sistemas de lanzamiento incluido uno tipo mortero.

Más información

Destaca en los elementos incautados material de intendencia alusivo a las Farc y prendas de uso privativo de las Fuerzas militares.

El coronel Jorge González, comandante de la Infantería de Marina explicó que todo el material “fue puesto a disposición de la autoridad competente” y que los explosivos fueron “destruidos de manera controlada por personal especializado cumpliendo los protocolos de seguridad”.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

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