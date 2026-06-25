Así fue la destrucción de dos depósitos de explosivos de las disidencias en Cauca

Todo el material fue puesto a disposición de la autoridad competente. Crédito: Armada Nacional.

López de Micay - Cauca

Dos depósitos de explosivos de las disidencias de las Farc fueron ubicados y destruidos a través de las capacidades técnicas, tecnológicas, de inteligencia y humanas de las Fuerzas Militares en zona rural del pacífico caucano.

En la vereda Taparal del municipio de López de Micay, el Ejército, la Armanda nacional y la Fuerza Aeroespacial encontraron en estos centros de acopio 28 artefactos explosivos acondicionados con 150 kilogramos de material detonante, cartuchos de diversos calibres, armas de corto y largo alcance y sistemas de lanzamiento incluido uno tipo mortero.

Destaca en los elementos incautados material de intendencia alusivo a las Farc y prendas de uso privativo de las Fuerzas militares.

El coronel Jorge González, comandante de la Infantería de Marina explicó que todo el material “fue puesto a disposición de la autoridad competente” y que los explosivos fueron “destruidos de manera controlada por personal especializado cumpliendo los protocolos de seguridad”.