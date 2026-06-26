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26 jun 2026 Actualizado 12:54

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Estos son los sectores de Malambo y Puerto Colombia sin luz HOY 26 de junio

La empresa Air-e Intervenida realizará varios trabajos eléctricos.

Cortes de energía - Air-e

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La empresa Air-e Intervenida realizará varios trabajos eléctricos que obligará la suspensión del servicio de energía en diferentes sectores de Malambo y Puerto Colombia.

Sin energía en Malambo:

Las obras se llevarán a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana. Para facilitar los trabajos se suspenderá el suministro de energía en los barrios Montecarlo, Bellavista, Miraflores, San José, Pacífico, Villa Berta, 7 de Noviembre, La Chinita, Villa Campo, San Antonio, Villa Esperanza, El Progreso, Villa San Martín; carreras 3 a la 6C, entre calles 16sur y 18 sur en La Milagrosa, calles 16 a la 21, entre carreras 1 y 1C en La Milagrosa.

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Sin luz en Puerto Colombia:

Por otra parte, en Puerto Colombia se instalarán postes en el barrio Loma Fresca, entre las 8:20 de la mañana y la 1:00 de la tarde, en los sectores de las calles 10B a la 14, entre las carreras 1 a la 3.

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