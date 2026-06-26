Juez legalizó captura de Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz y Betsy Liliana González

En la tarde de este jueves, 25 de junio, un Juez de Barranquilla legalizó la captura de Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz y Betsy Liliana González, quien había sido capturado el pasado miércoles, 24 de junio.

Asimismo, también fueron legalizadas las capturas de otros capturados, quienes fueron identificados como Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, Alexis Rafael Jiménez Urina, José David Martínez Ibáñez, Darío Andrés Tirado Bossio y Keiner David Rocha Gamero.

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Tanto Luis Mariano Díaz y las personas capturadas están siendo investigadas por los presuntos delitos de secuestro simple y tortura por hechos que se habrían presentado a finales del 2025.

La audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento quedó aplazada para el jueves 2 de julio a las 2:00 de la tarde.