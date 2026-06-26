Cierran 14 IPS en Soledad que operaban de manera irregular

En un nuevo operativo de inspección y control, la Secretaría de Salud de Soledad ordenó el cierre de 14 establecimientos que prestaban servicios de salud sin contar con la normatividad vigente.

La intervención fue desarrollada de manera conjunta entre la Secretaría de Salud municipal, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Soledad, la Policía Nacional y la Secretaría de Salud del Atlántico, como resultado de las jornadas de búsqueda activa e inspección adelantadas por los equipos de Prestación de Servicios de Salud y de Inspección, Vigilancia y Control (IVC).

Durante las visitas, las autoridades identificaron establecimientos que ofrecían servicios médicos, odontológicos, ópticos y otros procedimientos de salud sin cumplir con los requisitos mínimos establecidos por el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

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Según la Alcaldía de Soledad, estas irregularidades representan un riesgo para la comunidad, ya que los lugares intervenidos no garantizaban condiciones adecuadas de infraestructura, bioseguridad, dotación, talento humano ni procesos asistenciales seguros.

“La habilitación de un servicio de salud es la garantía de que se cumplen los estándares mínimos de calidad y seguridad. Cuando una institución opera sin autorización, pone en riesgo la salud de las personas y vulnera sus derechos como usuarios del sistema”, indicó la entidad mediante un comunicado.

Las autoridades señalaron que el cierre de estos establecimientos constituye una medida preventiva de gran impacto para la salud pública, ya que evita que los ciudadanos sean atendidos en sitios que funcionan al margen de la ley y que podrían generar complicaciones graves para los usuarios.

Con estas 14 nuevas clausuras, la Administración Municipal alcanza un total de 105 establecimientos de salud cerrados durante el actual gobierno por incumplir los requisitos legales para la prestación de servicios.

La Secretaría de Salud de Soledad anunció que continuará fortaleciendo las acciones de inspección, vigilancia y control en todo el municipio para identificar y sancionar a quienes incumplan la normatividad sanitaria vigente.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para verificar que los centros de atención donde reciben servicios de salud se encuentren debidamente habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y a denunciar cualquier situación irregular que pueda poner en riesgo la salud de la población.