Usiacurí tendrá interrupciones de energía este sábado 27 de junio por obras eléctricas

Los habitantes de varios sectores del municipio de Usiacurí deberán prepararse para interrupciones programadas del servicio de energía este sábado 27 de junio, debido a las obras de mantenimiento y modernización que ejecutará Air-e Intervenida como parte de su plan de mejoramiento de la infraestructura eléctrica.

La primera intervención corresponde al cambio de un poste en la calle 10 con carrera 12, en el barrio La Unión, trabajo que se desarrollará entre las 8:45 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Asimismo, entre las 8:20 de la mañana y las 4:00 de la tarde, las cuadrillas técnicas reemplazarán elementos eléctricos, lo que obligará a suspender temporalmente el suministro en las calles 8C a la 23, entre las carreras 23 y 23A. La medida también impactará a los barrios 19 de Mayo y Villa Luz, así como al corredor de la carretera hacia Caujaral, desde el kilómetro cero hasta el kilómetro 2.

De igual manera, en el barrio Los Pinos se ejecutará el cambio de componentes eléctricos en la calle 55 con carrera 25. Estas labores se extenderán entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

La empresa Air-e Intervenida explicó que estos trabajos buscan optimizar la confiabilidad y continuidad del servicio de energía en el municipio. Además, recordó a los usuarios que, ante cualquier inquietud relacionada con el suministro, pueden comunicarse a la línea de atención 115 o consultar los canales oficiales de la compañía.