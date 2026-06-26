Colombia recupera patrimonio arqueológico con ayuda de Suiza

La Embajada de Colombia en Suiza confirmó que luego de una serie de gestiones con apoyo de la Oficina Federal de Cultura de la Confederación, el Embajador Francisco Echeverri recibió patrimonio arqueológico de la nación.

Se trata de dos vasijas y una alcarraza de las culturas Calima, Tairona y Nariño, piezas que fueron entregadas por la Oficina de Arqueología del Cantón de Turgovia (Suiza).

El embajador Francisco Echeverri aseguró que la entrega de estas vasijas corresponde un momento muy importante para el país. “Recuperamos tres objetos prehispanos. Los recuperamos para nuestra cultura para que los colombianos los disfruten”, señaló Echeverry.

“Le agradecemos mucho a la Oficina Federal de Cultura de la Confederación y por supuesto al Cantón de Turgovia por este esfuerzo bilateral. Estas vasijas son la memoria de nuestro país, es la relación de nuestra población con nuestro pasado”, agregó el Embajador.

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Se prevé que, tras la entrega de custodia a las autoridades colombianas, estas sean retornadas al territorio.

Exposición en Colombia

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, anunció que entre 2026 y 2022 se han recuperado 1.194 bienes arqueológicos que serán exhibidos por primera vez en la exposición ‘Pasados en retorno. Repatriación del patrimonio arqueológico’ en el Museo Nacional de Colombia.

“Cada una de estas piezas que regresa a Colombia trae consigo una historia, una memoria y una relación profunda con los pueblos que habitan este territorio. La repatriación del patrimonio arqueológico no consiste solamente en recuperar objetos; es un acto de reparación histórica que nos permite reencontrarnos con los saberes, las culturas y las formas de vida que nos constituyen como nación”, afirmó la ministra

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Estas piezas han sido recuperadas en 14 países y hacen parte de 14 regiones arqueológicas del país. Entre ellas hay objetos de culturas como Tumaco, Tairona, Nariño y Quimbaya.

Para Alhena Caicedo Fernández, directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), el regreso de estos bienes ayuda comprender mejor el pasado y fortalecer la identidad cultural del país.

“Cada objeto nos cuenta una parte del pasado prehispánico que nos constituye. Es una muestra muy importante para entender cuáles han sido los contextos de sociedades prehispánicas como la Quimbaya, Tumaco, Tairona y Nariño, y nos permite profundizar en cómo el pasado nos habla de nuestro presente y futuro” explicó Caicedo.