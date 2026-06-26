Precio del petróleo sigue cayendo pese ataque de Irán en el estrecho de Ormuz

El valor del gas y el petróleo comenzó a estabilizarse ante la pausa en las hostilidades que se había extendido por 39 días. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Los precios del petróleo cerraron con fuertes caídas, mientras los buques continuaban transitando por el estrecho de Ormuz, a pesar del ataque del día anterior a un carguero que llevó a la ONU a suspender su programa de evacuación.

El crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en agosto, cayó un 4,33% hasta los 71,99 dólares por barril, volviendo a precios comparables a los previos al conflicto en Oriente Medio.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en el mismo mes, descendió un 3,74% hasta los 69,23 dólares por barril.

Irán advirtió reiteradamente contra cualquier tránsito por el estrecho sin su autorización. El jueves un carguero fue atacado en esa vía clave para el comercio mundial de petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes ese ataque como una “estúpida violación” del alto el fuego con Teherán, atribuyéndolo a un dron iraní.

Sin embargo, “el tráfico marítimo (...) continúa sin mayores interrupciones”, lo que está impulsando el descenso de los precios del petróleo, explicaron analistas de IG.

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Recuperación del tránsito

Tras un máximo de 57 buques el miércoles (entre ellos petroleros, gaseros y otros que transportaban mercancías como fertilizantes), al menos 42 transitaron por el estrecho el jueves, según la plataforma de seguimiento Kpler.

Este flujo es mucho mayor que el registrado durante toda la guerra en Oriente Medio.

“Aunque suspendimos la evacuación ayer (jueves), algunos buques siguen transitando por la parte sur del estrecho de Ormuz”, declaró en rueda de prensa el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

La demanda china se mantiene por debajo de los niveles previos a la guerra, y Estados Unidos levantó las sanciones al comercio de hidrocarburos iraníes.

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Irak solicitó a su vez a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que aumente sus cuotas de producción para compensar las pérdidas sufridas durante la guerra en Oriente Medio, según informó el Ministerio de Petróleo iraquí.

Bombardeo de Estados Unidos

El Ejército estadounidense bombardeó este viernes a Irán como represalia por el ataque de la República Islámica a un buque de carga el jueves en el estrecho de Ormuz, pese a que Teherán acordó con Washington la reapertura de la vía, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Aeronaves estadounidenses atacaron almacenes de drones y misiles iraníes, así como bases costeras de radares, aseguró el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado en el que acusó a Irán de “violar el alto al fuego”.

El organismo militar justificó la agresión “como una respuesta contundente” al ataque de Irán contra el buque M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, mientras estaba saliendo del estrecho de Ormuz a lo largo de la costa de Omán.

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El Comando Central denunció que “la agresión injustificada contra el transporte marítimo comercial por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto el fuego”.