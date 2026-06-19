“El patrimonio no tiene precio”: Paipa se rebela contra decisión de la Gobernación

La Alcaldía de Paipa anunció que estudia acciones jurídicas para evitar el traslado de la fase final del Concurso Departamental de Bandas del Pantano de Vargas al municipio de Sáchica, decisión que, según el gobierno municipal, fue adoptada de manera unilateral por la Gobernación de Boyacá y sin consultar a la comunidad ni a las instancias encargadas de proteger el patrimonio cultural.

El alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho, aseguró que desde que conocieron la intención de cambiar la sede histórica del certamen solicitaron espacios de diálogo para conocer las razones de la medida, pero afirmó que nunca fueron escuchados. «...Hicimos un llamado al diálogo, a hacer unas mesas de trabajo y a sentarnos a revisar las justificaciones de esa decisión, pero desafortunadamente no tuvimos eco. Aquí lo menos que ha habido es diálogo...», señaló el mandatario.

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Ante la falta de concertación, la Administración Municipal inició la revisión de mecanismos jurídicos para defender la permanencia del evento en el Pantano de Vargas. Entre las alternativas que se analizan se encuentran acciones populares, tutelas y acciones de grupo. Como primera medida, el municipio radicó un derecho de petición para solicitar el acto administrativo que sustenta la decisión. «...Queremos conocer cuál es el acto que le da al gobernador la potestad de tomar estas decisiones, más cuando existe un Plan Especial de Salvaguardia que protege este patrimonio cultural...», explicó Camacho.

El alcalde recordó que el Concurso Nacional de Bandas, declarado patrimonio cultural de los colombianos, cuenta con un Plan Especial de Salvaguardia (PES) que reconoce expresamente la realización de la fase final del Concurso Departamental de Bandas en el Pantano de Vargas. Según indicó, este escenario no solo ha sido la sede tradicional durante más de tres décadas, sino que constituye el origen mismo del concurso nacional. «...El concurso nacional nació del departamental que se realiza en Paipa. Por eso el PES establece que la fase final debe desarrollarse en el Pantano de Vargas...», afirmó.

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La Administración también cuestionó que el Comité de Salvaguarda no haya sido convocado antes de adoptar la decisión y advirtió que el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Pantano de Vargas, adoptado mediante la Resolución 072 de 2025, establece que cualquier decisión relacionada con este territorio debe ser consultada y consensuada con la comunidad. «...El patrimonio no puede depender de compromisos políticos ni económicos. No nos habían dicho que esto era para el mejor postor. Para nosotros el patrimonio no tiene precio...», manifestó el alcalde al rechazar versiones según las cuales el traslado obedecería a compromisos institucionales o aportes económicos de otros municipios.

Finalmente, Camacho reiteró que el municipio mantiene abierta la puerta al diálogo y está dispuesto a aportar los recursos necesarios para garantizar la realización del evento en su sede histórica. Sin embargo, advirtió que continuará ejerciendo todas las acciones necesarias para proteger una tradición que, según afirmó, ha identificado a los habitantes del Pantano de Vargas y a los paipanos durante más de 30 años. «...Es momento de pasar del ‘paipano vota paipano’ al ‘paipano cuida y defiende el patrimonio paipano’. Defender el Pantano de Vargas y la permanencia de este concurso no es una opción; es una responsabilidad con nuestra memoria y nuestra identidad cultural...», concluyó.