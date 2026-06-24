Patrimonio que vuelve a casa: Colombia exhibirá bienes recuperados para evitar el tráfico ilícito

Durante años permanecieron fuera de Colombia. Hoy, tras un proceso de repatriación adelantado en 14 países, estas piezas volverán a encontrarse en el país.

Se trata de 1.194 bienes arqueológicos recuperados por el Estado entre 2022 y 2026, que serán exhibidos por primera vez en la exposición ‘Pasados en retorno. Repatriación del patrimonio arqueológico’, desde el próximo 26 de junio en el Museo Nacional de Colombia.

Pero la muestra va más allá de exhibir objetos antiguos.

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Cada vasija, figura, herramienta o fragmento cuenta una historia sobre los pueblos que habitaron el actual territorio colombiano antes de la Conquista. Son piezas que ayudan a entender cómo vivían estas comunidades y por qué ese legado sigue haciendo parte de la identidad del país.

“Cada una de estas piezas que regresa a Colombia trae consigo una historia, una memoria y una relación profunda con los pueblos que habitan este territorio. La repatriación del patrimonio arqueológico no consiste solamente en recuperar objetos; es un acto de reparación histórica que nos permite reencontrarnos con los saberes, las culturas y las formas de vida que nos constituyen como nación”, afirmó la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani.

Un regreso que fortalece la memoria del país

Las piezas fueron recuperadas en 14 países y corresponden a 14 regiones arqueológicas del territorio colombiano.

Entre ellas hay objetos pertenecientes a culturas como la Quimbaya, Tumaco, Tairona y Nariño, que muestran cómo eran sus formas de vida, sus conocimientos y su relación con el territorio.

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Para la directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Alhena Caicedo Fernández, el regreso de estos bienes permite comprender mejor el pasado y fortalecer la identidad cultural del país.

“Cada objeto nos cuenta una parte del pasado prehispánico que nos constituye. Es una muestra muy importante para entender cuáles han sido los contextos de sociedades prehispánicas como la Quimbaya, Tumaco, Tairona y Nariño, y nos permite profundizar en cómo el pasado nos habla de nuestro presente y futuro” explicó Caicedo.

Una muestra para entender el tráfico ilícito del patrimonio

La exposición también explica cómo cientos de bienes arqueológicos terminaron fuera de Colombia y qué mecanismos han permitido recuperarlos.

El recorrido aborda los procesos de repatriación, las herramientas jurídicas que respaldan estos casos y las acciones que adelantan las autoridades para prevenir el tráfico ilícito de patrimonio cultural. También presenta dos procesos que siguen pendientes: la recuperación de la Colección Quimbaya y de la Colección Lítica de San Agustín.

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Para Katia González Martínez, directora (e) del Museo Nacional de Colombia, esta será la primera vez que gran parte de estas piezas podrá ser vista por los ciudadanos.

“‘Pasados en retorno’ es una oportunidad única para ver el patrimonio cultural que había sido sacado del país y que regresó para estar en medio de las comunidades y en los territorios que les dieron origen”, señaló.

La exposición estará abierta al público del 26 de junio al 23 de agosto, de martes a domingo, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., en la Sala Talleres del Panóptico del Museo Nacional de Colombia.

Más allá de las vitrinas, el recorrido invita a entender que proteger el patrimonio no significa solo conservar objetos antiguos. Significa recuperar historias, fortalecer la memoria colectiva y acercar a los colombianos a una parte de su pasado que durante años estuvo lejos de casa.