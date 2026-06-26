Alcalde venezolano prohíbe centros de acopio civiles tras terremotos

En el estado Mérida, el alcalde de Campo Elías aseguró que la ayuda humanitaria sólo será canalizada por organismos de protección y no por otros grupos. (Foto: Cortesía / Caracol Radio)

Jesús Rodríguez, alcalde del municipio Campo Elías (estado Mérida), anunció la prohibición de la operación de centros de acopio de insumos y ayudas organizados por la sociedad civil para atender los damnificados por los terremotos.

Rodríguez aseguró que toda la ayuda humanitaria será canalizada por medio de los organismos de protección civil y no por otros grupos.

“No puede haber puestos en la plaza ni en ningún otro lugar. Únicamente Protección Civil está autorizada. Así que atentos y atentas. Nosotros seguimos trabajando las 24 horas del día junto a ustedes para garantizar la tranquilidad y la paz de nuestro municipio y de nuestro estado”, afirmó Rodríguez.

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Llegan brigadas de nueve países al país

Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia y Estados Unidos llegaron en las últimas horas a Venezuela para apoyar en las labores de rescate de víctimas y la atención de los afectados por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron una zona en el norte del país frente al mar Caribe.

Así lo confirmó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien, además, informó que rescatistas de Alemania, Países Bajos e Italia se encuentran en camino para sumarse a las labores de búsqueda.

En un contacto telefónico con el canal estatal VTV, Rodríguez indicó que los rescatistas nacionales e internacionales han sido distribuidos, sin dar más detalles. Asimismo, señaló que más temprano autoridades sostuvieron una reunión con representantes del Comando Norte de Estados Unidos.

Destrucción tras los terremotos registrados en La Guaira, Venezuela. (Foto: Misión humanitaria de El Salvador en Venezuela) Ampliar Destrucción tras los terremotos registrados en La Guaira, Venezuela. (Foto: Misión humanitaria de El Salvador en Venezuela) Cerrar

Movilización regional

Al país llegó el mayor general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Kevin J. Jarrard, según la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

“Con velocidad, precisión y una capacidad logística incomparable, equipos de Estados Unidos se están desplegando para apoyar las operaciones de respuesta tras los devastadores terremotos en Venezuela“, señaló en un mensaje difundido en X el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

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El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) informó en la víspera que las Fuerzas Armadas estadounidenses están “movilizándose rápidamente” para ayudar al Gobierno de Venezuela en los esfuerzos de rescate y recuperación tras los dos terremotos.

Más temprano, Delcy Rodríguez destacó en Telegram el recibimiento de los equipos mexicanos y salvadoreños.

“¡BIENVENIDO México a Venezuela! Llegó a nuestro país el personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos“, publicó Rodríguez.

La mandataria también saludó la llegada del equipo guanaco: "El Salvador, ¡bienvenido a Venezuela!“.

“Arribaron a nuestro país 188 rescatistas provenientes de El Salvador, junto con insumos, para sumarse a las labores de búsqueda, rescate y atención de las familias afectadas por la tragedia de este 24 de junio“, añadió Rodríguez, que aceptó la ayuda ofrecida por el presidente Nayib Bukele, pese a sus diferencias con el ahora depuesto gobernante Nicolás Maduro, en particular por el caso de un grupo de migrantes venezolanos enviado por EE.UU. a una cárcel salvadoreña.

También este viernes un avión A330 del Ejército del Aire con 59 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y efectivos de los equipos de rescate de la Comunidad de Madrid aterrizó en Venezuela para participar en el operativo de emergencia por los terremotos que han asolado el país, según el Ministerio de Defensa español.