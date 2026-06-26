Habilitan punto de acopio en Montería para enviar ayudas humanitarias a Venezuela

Montería

La Asociación de Venezolanos y Migrantes de Córdoba (Asovencor) habilitó un centro de acopio en Montería para recopilar las ayudas necesarias y enviarlas hasta Venezuela. El punto funciona en la calle 28A #4W-79 del barrio San Miguel, margen izquierda de la capital cordobesa.

“Venimos ejecutando una recolección de insumos, tanto médicos como de alimentos no perecederos, calzado, ropa, entre otras cosas, sábanas, para nuestra población que se encuentra en Venezuela. Esto, debido al terremoto ocurrido el miércoles 24 de junio, un terremoto doble si se pudiera llamar de esa manera, ya que fue uno de 7.5 y luego de 7.1 casi de manera inmediata, ocasionando derrumbe de edificaciones por completo, desapareciendo edificios, dañando múltiples fachadas de negocios y lamentablemente murió muchísima gente”, dijo Edgar Castillo, vocero de Asovencor.

La iniciativa se promueve desde el orden nacional. En ese sentido, Espitia explicó que “estamos trabajando en la ciudad de Montería para aportar nuestro granito de arena y que toda la comunidad de Montería, de Córdoba en general, sepa que el llamado es tanto para la comunidad como para las empresas que se quieran sumar a esta causa. En el momento estamos necesitando un transporte para llevar lo recaudado hacia la ciudad de Cúcuta y de ahí todo será trasladado hacia Venezuela”.

El centro de acopio se habilita desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., priorizando alimentos, agua potable en botella, productos para higiene personal y otros.