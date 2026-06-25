Venezolanos en Barranquilla organizan ayuda humanitaria tras devastador terremoto

Escombros de edificios afectados en Chacao, Venezuela, tras terremotos en ese país. Foto: Caracol Radio.

La comunidad venezolana en Barranquilla se encuentra conmocionada por la tragedia que vive su país tras el terremoto que, según cifras preliminares entregadas por las autoridades venezolanas, deja al menos 164 muertos y cerca de 970 heridos.

En diálogo con Caracol Radio, Juan Viloria, vicepresidente de la ONG Venezolanos en Barranquilla, expresó su solidaridad con las víctimas y aseguró que la comunidad venezolana atraviesa horas de profunda angustia ante la incertidumbre por el paradero de familiares y amigos.

“Quiero enviar un mensaje de solidaridad con todos mis hermanos venezolanos que estamos dentro y fuera del país. Unámonos en oración por nuestro país y por sacar adelante esta situación que hoy nos llama a unirnos más que nunca”, manifestó.

Anuncian campañas de ayudas

Viloria agradeció las muestras de apoyo recibidas desde Barranquilla y el Atlántico, y anunció que la organización adelanta la recolección de ayudas humanitarias para hacerlas llegar a las zonas afectadas.

“Estamos organizando una recolección de insumos, medicamentos, alimentos y enseres domésticos que podamos hacer llegar a Venezuela a través de diversas vías, las cuales estaremos informando en nuestras redes sociales”, indicó.

El líder de la ONG explicó que las labores de asistencia enfrentan un obstáculo adicional debido a que el principal aeropuerto de Venezuela, el de Maiquetía, permanece inoperativo, lo que obliga a buscar corredores humanitarios a través de la frontera terrestre y otros aeropuertos cercanos.

Asimismo, hizo un llamado a médicos, enfermeros, psicólogos, ingenieros y rescatistas que deseen sumarse a las labores de apoyo para que se registren a través de los canales oficiales de organismos como la Cruz Roja y otras entidades de atención de emergencias.

Viloria advirtió que la capacidad de respuesta del país se encuentra seriamente limitada por la crisis política, económica y social que ha enfrentado Venezuela durante las últimas décadas.