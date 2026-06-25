Atlántico se suma a la Primatón 2026: comerciantes esperan impulsar ventas con descuentos especiales

El departamento del Atlántico se prepara para participar activamente en la Primatón 2026, la gran jornada nacional de descuentos liderada por Fenalco que se llevará a cabo del 26 al 28 de junio y que busca dinamizar las ventas del comercio formal durante el cierre del primer semestre del año.

A pocos días del inicio de la campaña, más de 800 marcas de todo el país ya se han inscrito para hacer parte de esta iniciativa comercial, cuya convocatoria continúa abierta para que establecimientos de todos los tamaños y sectores económicos puedan vincularse de manera gratuita.

En el Atlántico, comerciantes, centros comerciales, restaurantes, tiendas de barrio, emprendimientos y plataformas de comercio electrónico se alistan para ofrecer descuentos, promociones y beneficios especiales a los consumidores, aprovechando además la temporada de pago de la prima de mitad de año.

La directora ejecutiva de Fenalco Atlántico, Yilda Castro, destacó que Barranquilla y el departamento volverán a ser protagonistas de esta jornada comercial que busca fortalecer la economía regional.

“Barranquilla y el Atlántico nuevamente se unen a esta jornada y por ello los consumidores podrán acceder a descuentos, beneficios y promociones en los establecimientos y centros comerciales vinculados a esta iniciativa. Aún pueden inscribir sus negocios y los invitamos a todos a aprovechar esta gran jornada de descuentos y promociones”, afirmó la dirigente gremial.

La edición 2026 de la Primatón llega además en un contexto especial marcado por el ambiente futbolero que vive el país, lo que representa una oportunidad adicional para que los comerciantes desarrollen estrategias atractivas y estimulen el consumo.

Desde Fenalco se resaltó que la iniciativa busca no solo beneficiar a los compradores con ofertas reales, sino también brindar un impulso a las ventas de los empresarios y comerciantes de las distintas regiones del país, incluyendo el Atlántico, donde el comercio continúa siendo uno de los principales motores de la economía.

Los establecimientos interesados en participar todavía pueden registrarse gratuitamente y hacer parte del listado oficial de marcas vinculadas a la jornada nacional de descuentos.

La Primatón se desarrollará durante tres días consecutivos, del viernes 26 al domingo 28 de junio, y se espera una amplia participación de comercios y consumidores en Barranquilla y los municipios del Atlántico.