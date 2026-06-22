Supersalud aseguró que inspección a la FLA es rutinaria y que no será la única a la que visitarán

Antioquia

Este lunes, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que un grupo de personas de la Superintendencia Nacional de Salud informó que se iba a realizar una visita de inspección a las instalaciones de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y que lo propio se iba a hacer en la Secretaría de Salud. Esta actividad no fue bien recibida por el mandatario departamental, quien en su cuenta de X escribió: “Ojalá sea en el marco de la ley y de sus competencias y no se trate de un látigo hostigador y vengador del gobierno nacional por el resultado de las votaciones en Antioquia”.

Lea también: Autoridades reportan normalidad en orden público durante las elecciones de ayer en Medellín

Ante esta queja, la Supersalud respondió que esta actividad hace parte de las actividades rutinarias en las entidades departamentales y que las dos entidades en Antioquia no son las únicas y no lo serán. “La Superintendencia Nacional de Salud viene haciendo tareas de inspección y vigilancia a todos sus vigilados; así como se han hecho más de 500 visitas a dispensarios de medicamentos, también se han hecho a varias Secretarías de Salud”.

Le puede interesar: Mujer que viajó desde Estados Unidos murió en Medellín tras extracción de biopolímeros

Agrega que estas visitas también se han hecho a Bogotá, Magdalena, Santa Marta y Santander.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: