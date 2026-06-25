“Hacia la Primavera Humana”: Medellín se prepara para el 36º Festival Internacional de Poesía

Medellín

Del 4 al 11 de julio de 2026, la capital antioqueña acogerá la 36ª edición del Festival Internacional de Poesía de Medellín (36º FIPMed). En un contexto global complejo, marcado por desafíos ecológicos y tensiones geopolíticas, este emblemático encuentro se alza como un espacio de oxigenación espiritual, solidaridad y fe en la construcción colectiva de la paz a través de la palabra.

Para esta edición, el festival desplegará una programación completamente gratuita que incluye un total de 68 eventos entre lecturas de poemas, diálogos interactivos, talleres formativos, conferencias especializadas y conciertos en vivo. El llamado principal de este año es la consolidación de una “Primavera Humana”, una invitación abierta a cocrear una civilización fundamentada en la dignidad, la justicia social y una profunda armonía con el cuidado de todas las formas de vida.

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El certamen reunirá a 68 destacados invitados procedentes de 32 naciones de los cinco continentes. Entre las figuras internacionales sobresalen el Premio Pulitzer Paul Muldoon (Irlanda del Norte), Ali Al-Shalah (Irak/Suiza), Dwayne Morgan (Canadá) y notables representantes de la poesía indígena como Tayi Tibble (pueblo Maorí de Nueva Zelanda).

La cuota colombiana estará liderada por voces de trayectoria como Ángela García, Luz Helena Cordero y Samuel Vásquez, junto a un amplio grupo de poetas de diversas regiones del país y agrupaciones musicales invitadas como la Orquesta de Cámara de la Filarmónica Metropolitana y La Banda del Bisonte.

Este magno evento cultural es organizado por la Revista Prometeo y el Movimiento Poético Mundial. En un momento de profundas tensiones globales y desafíos ecológicos, la poesía emerge en Medellín como un refugio de esperanza, en un llamado colectivo a la solidaridad planetaria y al cuidado de la vida.