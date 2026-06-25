Teatro Amira de la Rosa cumple 44 años como ícono cultural de Barranquilla

Sociedad de Mejoras Públicas donará el teatro Amira de la Rosa al Banco de la República. Foto: Alcaldía( Thot )

El Teatro Amira de la Rosa de Barranquilla, uno de los escenarios culturales más emblemáticos del Caribe colombiano, cumple 44 años desde su inauguración el 25 de junio de 1982 por parte del Banco de la República de Colombia.

A lo largo de estas más de cuatro décadas, el teatro se ha consolidado como un símbolo de la vida artística y cultural de la ciudad, aunque actualmente se encuentra en proceso de estudio y preparación para su renovación integral.

El proyecto del teatro fue concebido en los años sesenta como una apuesta por dotar a Barranquilla de un espacio cultural moderno y de gran escala. Su construcción respondió a estándares técnicos y arquitectónicos avanzados para la época, lo que permitió dotarlo de una sala principal con capacidad cercana a las 949 sillas, además de camerinos, salas múltiples, foyer, cafeterías y zonas exteriores que lo convirtieron en un complejo cultural integral.

Desde su apertura, el Amira se destacó por su enfoque innovador en materia de tecnología escénica, incorporando sistemas de iluminación, sonido y tramoya que lo posicionaron como uno de los teatros más modernos del país. Este desarrollo técnico permitió albergar espectáculos de gran formato y fortalecer la circulación de artistas nacionales e internacionales en la región Caribe.

Uno de los elementos más representativos del teatro es el telón de boca “Se va el caimán”, obra del maestro Alejandro Obregón, inspirado en la leyenda del Hombre Caimán, que se ha convertido en un ícono del patrimonio artístico colombiano. Esta pieza ha acompañado la historia del escenario desde su apertura y es considerada una de sus principales joyas culturales.

Proceso de restauración

En el marco de sus 44 años, el Teatro Amira de la Rosa avanza en un proceso de intervención y renovación que busca garantizar su preservación como bien patrimonial.

Según los planes de restauración en curso, se espera que el escenario cultural reabra sus puertas en 2028, con el objetivo de modernizar sus instalaciones y fortalecer su papel como uno de los principales centros culturales del país, manteniendo su valor histórico y artístico para las nuevas generaciones.

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