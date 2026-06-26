Barranquilla recibe las primeras ayudas para afectados por el terremoto en Venezuela

Llegan las primeras ayudas al centro de acopio de Barranquilla para los afectados por el terremoto en Venezuela

Las primeras donaciones para las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela comenzaron a llegar al centro de acopio habilitado por la Alcaldía de Barranquilla, en una muestra de solidaridad de los ciudadanos con el pueblo venezolano.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo un llamado a los barranquilleros para unirse a esta campaña humanitaria y apoyar a las miles de personas que hoy enfrentan una difícil situación tras la emergencia natural.

“Hoy más que nunca es momento de unirnos por nuestros hermanos venezolanos”, expresó el mandatario distrital a través de sus redes sociales, invitando a la ciudadanía a llevar sus aportes al centro de acopio ubicado en la carrera 43 #6-120, en el sector de Barranquillita.

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Desde las primeras horas de la jornada comenzaron a recibirse donaciones de agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, ropa, abrigos y colchonetas, elementos que serán destinados a las comunidades más afectadas por el sismo.

La administración distrital informó que el punto de recepción de ayudas permanecerá habilitado los siete días de la semana, con el propósito de facilitar la entrega de donaciones y ampliar la capacidad de respuesta ante la emergencia humanitaria.

“Cada ayuda cuenta. Vamos a ponernos la mano en el corazón por tantas familias que hoy nos necesitan. ¡Llevémosles esperanza!”, manifestó el alcalde Char.

Las autoridades esperan que durante los próximos días se sumen más ciudadanos, empresas y organizaciones a esta iniciativa solidaria, que busca llevar alivio y esperanza a los damnificados en Venezuela.