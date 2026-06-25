“Colombia los acompaña en esta hora difícil”: Abelardo de la Espriella a Venezuela tras fuerte sismo

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano tras el fuerte sismo que se presentó este miércoles en territorio venezolano.

A través de su cuenta de X, De la Espriella aseguró: “Toda mi solidaridad con el hermano pueblo venezolano tras el devastador terremoto. Colombia los acompaña en esta hora difícil con afecto, respeto y esperanza. Mis oraciones están con las víctimas y sus familias. Dios proveerá”.

El pronunciamiento se dio luego de que en la tarde de este miércoles 24 de junio el Servicio Geológico Colombiano reportara un fuerte movimiento telúrico con epicentro en la costa norte de Venezuela, en el noroeste de Montalbán.

De acuerdo con el boletín preliminar de la entidad, el sismo tuvo una magnitud de 7,0 y una profundidad superficial de 0 kilómetros.

El movimiento también se sintió en varias zonas de Colombia, entre ellas Bogotá y Cúcuta, donde ciudadanos reportaron haber sentido el temblor.