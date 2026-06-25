Terremoto en Venezuela: Estados Unidos emite aviso de tsunami para parte del Caribe

Luego del sismo de magnitud 7,1 cerca de las costas venezolanas, el Sistema de Alerta de Tsunamis estadounidense estimó riesgo de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. (Foto: Caracol Radio / Cortesía USGS)

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras un terremoto de magnitud 7,1 registrado cerca de las costas de Venezuela.

El aviso de tsunami fue emitido a las 6:40PM hora local para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

El terremoto, registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de venezuela, se sintió en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

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El terremoto se registró a una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

Numerosos habitantes de Caracas salieron a las calles para resguardarse en medio del fuerte movimiento telúrico, mientras en redes sociales empezaron a circular imágenes de viviendas en las que el sacudón hizo caer diversos objetos.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

Se sintió en Colombia

El sismo se sintió de manera más fuerte también en los estados Trujillo, Carabobo, Miranda, y La Guaira, según Cabello.

El ministro indicó que ordenó el corte del servicio de gas directo a edificios en Caracas.

“Tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que vaya a ocurrir ningún tipo de accidente con el gas”, dijo.

“NO hay tsunami en Venezuela, NO hay peligro por un reciente terremoto” cerca de la costa de Venezuela, indicó en X el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

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Carmen Guédez, de 69 años, estaba en la habitación de una hermana en cama en Caracas cuando empezó a temblar.

“Fue subiendo de intensidad”, dijo a la AFP esta administradora que vive en un barrio de clase media ubicado en las montañas de la capital. “Empecé a ver cómo las ventanas empezaron a moverse y luego se sacudió todo”.

“Mi hermana, una vecina y yo nos quedamos rezando, abrazaditas ahí. No podíamos salir. Los vecinos aún están en la calle”, agregó.

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997, que causó 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.

El sismo se sintió incluso en la capital colombiana, Bogotá, donde las lámparas se balanceaban, sonaban las alarmas y algunos vecinos evacuaron los edificios por precaución, según periodistas de la AFP.

La entidad de gestión de riesgos de Colombia indicó en un primer momento que no había ningún reporte de emergencia y descartó una alerta de tsunami.

Poco después del sismo en Venezuela, un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el norte de Japón, informó la agencia meteorológica del país, sin que se reporten víctimas o daños materiales.