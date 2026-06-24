La Academia de Hollywood invita a 529 artistas a hacerse miembros en 2026, entre ellos Jacob Elordi

Este miércoles se conoció que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha invitado a 529 artistas y ejecutivos a ser miembros de su organización.

La lista de invitados de 2026 incluye a 95 nominados al Óscar, de los cuales 21 son ganadores, además de tres galardonados con los Premios Científicos y Técnicos.

La lista tiene 5 personas menos que la de 2025, que constaba de 534 invitados.

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Entre ellos se encuentra el actor australiano Jacob Elordi, más conocido por su participación en producciones como la serie ‘Euphoria’ y las películas ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro y ‘Cumbres Borrascosas’ con su compatriota Margot Robbie.

También se encuentra la cantautora, actriz, bailarina, coreógrafa y directora de videos musicales, Teyana Taylor, reconocida recientemente por su papel como Perfidia Beverly Hills en la película de Paul Thomas Anderson, ‘Una batalla tras otra’.

Al igual que la actriz estadounidense Jenna Ortega, Merlina Addams en la serie de Netflix del mismo nombre.

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“Nos complace invitar a este extraordinario grupo de artistas y profesionales del cine de todo el mundo a unirse a la Academia. Gracias a su compromiso con el cine, esta generación de talentos excepcionales ha realizado importantes contribuciones a nuestra industria cinematográfica mundial”, declararon en un comunicado conjunto Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la Academia.

Si todos los invitados de 2026 aceptan ser miembros de la Academia, el total de miembros, incluidos los Eméritos, será de 11.319 y el número de miembros con derecho a voto será de 10.338.

Con la incorporación de la nueva clase de miembros de 2026, la Academia está compuesta por un 36% de mujeres y un 22% de miembros internacionales.