Cumpleaños de Bogotá #488: ¿Cuál era la capital de Colombia antes? Fundador, primer nombre y más. Getty Images

En 2026 se celebra el aniversario 488 de la fundación de Bogotá. El emplazamiento de la ciudad que hoy es la capital de Colombia es un ejemplo fehaciente del choque civilizatorio que dio lugar a un cambio cultural, político, geográfico y religioso sin precedentes, que terminó definiendo la identidad diversa de todo un país.

Le podría interesar: ¿Podrá De la Espriella usar su versión del himno de Colombia en la posesión? Esto dice la ley

El 6 de agosto se lleva a cabo la conmemoración fundacional oficialmente desde 1920 (establecida en el Acuerdo 83 del Concejo de Bogotá), una fecha que tiene el valor simbólico de representar en un solo día un proceso complejo hasta su consolidación jurídica y su reconocimiento como capital, más de un siglo después de la llegada del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada.

¿Quién fundó Bogotá y cómo se llamó en un comienzo?

Fue Jiménez de Quesada el fundador de la ciudad a la que llamó en un comienzo Santa Fe, según el archivo distrital, debido a la semejanza con una villa del mismo nombre cerca de Granada en España.

De acuerdo con el historiador José Agustín Blanco, de la Sociedad Geográfica de Colombia, el conquistador llegó a la altiplanicie por encargo de Pedro Fernández de Lugo, gobernador de Santa Marta (la ciudad en pie más antigua fundada por los españoles), tras haber vivido una extensa travesía por la ribera del río Magdalena y algunos de sus afluentes.

Lea también: ¿Qué sucedió el 20 de julio de 1810? Historia y origen detrás de la independencia de Colombia

Según el Archivo de Bogotá, la fundación militar ocurrió entonces el 6 de agosto de 1538, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada estableció un campamento en lo que hoy se conoce como La Candelaria (tradicionalmente asociado al sector de El Chorro de Quevedo).

En su recuento histórico, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, además de la fundación de facto, ubica como fecha de la fundación en términos jurídicos el 27 de abril de 1539 (más de 7 meses después), cuando se cumplieron los requisitos para su reconocimiento.

Aunque varias fuentes históricas confirman que no hubo acta de fundación de la ciudad, la fecha fue escogida en conmemoración de la primera misa en el territorio, celebrada por fray Domingo de las Casas en una iglesia rudimentaria que los investigadores ubican en el actual Parque Santander.

¿Cuál era el nombre original de Bogotá?

Antes de la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada, el territorio de la altiplanicie era conocido por los indígenas artesanos muiscas como Bacatá (palabra de la que proviene Bogotá) y se ha convenido traducir como “cercado fuera de la labranza”, al ser este un centro político para el pueblo que allí habitaba.

Este territorio estaba bajo el dominio del zipa, su máximo gobernante. En tiempos de Quesada, dicha posición la ocupaba Tisquesusa, muerto en medio de la conquista, y sucedido por Sagípa, quien sufrió una suerte similar, siendo el último de su linaje tras su muerte a causa de las torturas a las que fue sometido en el campamento español de la actual localidad de Bosa.

Varios documentos y crónicas históricas de la época se han ocupado de dar cuenta del complejo proceso de conquista que llevó irremediablemente a la desintegración política y cultural de la pacífica sociedad muisca tras la pérdida de sus líderes, quedando la comunidad a merced de sistemas coloniales como la encomienda, que institucionalizó la extracción de recursos y la imposición de la fe católica.

¿Cuál era la capital de Colombia antes de Bogotá?

Hablar del nombre Colombia es necesariamente referirse al periodo republicano, tras la independencia, puesto que antes dicho territorio hacía parte del Virreinato de la Nueva Granada, bajo el mandato de la corona española.

Sin embargo, desde ese entonces Bogotá ya era reconocida como capital administrativa. Se trató de un proceso extenso, con varios hitos históricos, puesto que desde la llegada de Jiménez de Quesada hasta el establecimiento como capital del virreinato en 1717 pasaron casi 180 años.

En todo este tiempo, el proceso administrativo de los conquistadores se dio a través de gobernaciones independientes sin una estructura conjunta, como es el caso de Santa Marta o Cartagena, que tuvieron gran importancia en la época.

Como recuerda el historiador Alfredo Barón Leal, en el Congreso de Angostura de 1819 que definió el rumbo del proceso independentista, se estableció el nacimiento de la República de Colombia o “Gran Colombia” y el paso de Santa Fe a Bogotá, como se le conoce actualmente.

“En 1819 el Congreso de Angostura le dio a Santa Fe el nombre de Bogotá, la capital, y al pueblo vecino lo llamó Funza, que antes se conocía como Santiago de Bogotá”, señaló Barón al portal de la Alcaldía Mayor.

Barón Leal subraya también que la Constitución de 1991 designó el nombre de Santa Fe de Bogotá, trayendo de nuevo el apelativo español, pero fue definitivamente en el año 2000 (Acto Legislativo 01) cuando se estableció únicamente Bogotá como nombre oficial mediante una reforma constitucional.