El cantante Lionel Richie abandona concierto en Minnesota tras sentirse indispuesto en el escenario
Varios videos que circularon en redes sociales mostraron a Richie, de 77 años, sentándose en el escenario en varias ocasiones mientras interpretaba su éxito de 1986 “Dancing on the Ceiling”.
Este miércoles el cantautor, músico, productor discográfico y personalidad de televisión Lionel Richie se sintió indispuesto durante la noche inaugural de su gira conjunta con Earth, Wind & Fire, interrumpiendo su actuación tras aproximadamente una hora en el Grand Casino Arena de St. Paul, Minnesota.
Varios videos que circularon en redes sociales mostraron a Richie, de 77 años, sentándose varias veces en el escenario mientras interpretaba su éxito de 1986, “Dancing on the Ceiling”.
Richie le dijo al público que no se sentía bien: “Cuando se sientan mareados, siéntense”.
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Luego se sentó al piano para interpretar el clásico de The Commodores “Three Times a Lady”, pero después anunció un intermedio.
Su banda permaneció en el escenario durante 15 minutos antes de retirarse.
Cuarenta minutos más tarde, el saxofonista Dino Soldo apareció y agradeció al público su paciencia.
“Lamentablemente, Lionel no se encuentra bien. No podrá continuar. Habrá más información disponible”, afirmó.
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Richie y Earth, Wind & Fire anunciaron su gira conjunta por Norteamérica a principios de este año.
La gira, que consta de 26 fechas, comenzó la noche del miércoles en Minnesota y prevé paradas en el Madison Square Garden de Nueva York y el Intuit Dome de Los Ángeles, antes de concluir en el Moody Center de Austin, Texas, el 14 de agosto.
El pasado viernes 19 de junio, el cantautor británico Sir Rod Stewart detuvo su concierto en el Anfiteatro Utah First Credit Union en West Valley City, Utah, para usar un tanque de oxígeno después de casi desmayarse en el escenario.