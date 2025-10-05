El bullerengue de Anlly Marín llega al videojuego FC26

El reconocido videojuego de fútbol FC26, creado por EA Sports, incluirá en su banda sonora un tema colombiano, se trata de “Flores Blancas”, del grupo de bullerengue liderado por Anlly Marín.

En conversación con A Vivir Que Son Dos Días, la artista contó cómo se dio este logro,“Fue un proceso paulatino. El año pasado producimos y lanzamos la canción oficialmente como grupo de bullerengue, y gracias a nuestro equipo de trabajo logramos un enlace con un par de DJ’s estadounidenses. El primer gran paso fue firmar con las disqueras internacionales Sony Music y Ultra Records, y luego vino la sorpresa de quedar en el soundtrack del videojuego”.

El juego, que ya está salió a la venta y ha sido adquirido por colombianos desde finales de septiembre, llevará el sonido del bullerengue a millones de jugadores en todo el mundo, consolidando así una presencia musical afrocolombiana en uno de los títulos más importantes del entretenimiento digital.