GTA 6 se retrasa otra vez: impacto, causas, nueva fecha y consecuencias para Rockstar

‘Rockstar Games’ confirmó un segundo retraso para ‘Grand Theft Auto VI’ y aplazó su lanzamiento del 26 de mayo al 19 de noviembre de 2026.

La compañía aseguró que el juego requiere varios meses adicionales para alcanzar el nivel de calidad que los usuarios esperan, después de más de una década desde GTA V, uno de los títulos más vendidos en la historia del entretenimiento digital.

Este movimiento refleja la conocida búsqueda de perfeccionismo del estudio, que en ocasiones anteriores también había extendido los tiempos de desarrollo de proyectos emblemáticos como ‘Red Dead Redemption 2’.

Por su parte, la editora ‘Take-Two’ sostuvo que anunciar fechas con suficiente anticipación brinda certidumbre a los consumidores y permite activar estrategias de mercadeo con mayor planificación.

Desde la perspectiva de la firma, esta práctica facilita preparar campañas globales, coordinar alianzas comerciales y ajustar proyecciones internas sin comprometer la calidad final del juego.

Con el nuevo calendario, ambos estudios buscan asegurar que el esperado GTA VI llegue al mercado con los estándares técnicos y narrativos que lo conviertan en un lanzamiento histórico.

¿Qué tensiones internas y reacciones públicas rodean el proyecto?

El anuncio del retraso coincidió con el despido de 31 empleados en Reino Unido, hecho que provocó acusaciones de prácticas antisindicales por parte del sindicato IWGB y motivó protestas frente a las oficinas de ‘Rockstar’.

Aunque la empresa no vinculó ambos sucesos, diversas voces críticas sugirieron que el clima interno pudo influir en la decisión de aplazar el lanzamiento. Por el lado de las redes sociales, la reacción del público osciló entre la burla y la frustración.

Varios streamers hicieron chistes sobre la edad que tendrán cuando finalmente llegue el juego; algunas marcas aprovecharon el momento para publicar mensajes humorísticos y otros jugadores insistieron en que es mejor esperar antes que recibir un producto incompleto o sin los estándares de calidad necesarios.

A pesar de la controversia, los tráilers revelados, centrados en Jason y Lucía dentro del estado ficticio de Leonida, continúan acumulando cientos de millones de reproducciones. Ese interés masivo mantiene las expectativas en niveles extraordinariamente altos, lo que denota que el atractivo de la franquicia se mantiene intacto, incluso frente a nuevos retrasos y tensiones internas.

¿Cómo afecta el retraso a ‘Take-Two’ y al mercado de videojuegos?

La nueva postergación provocó una caída del 18% en las acciones de ‘Take-Two’. Esto eliminó miles de millones de dólares en valor de mercado y generó preocupación entre inversionistas.

A pesar de este impacto inmediato, la compañía informó un trimestre sólido gracias al desempeño de su negocio móvil, al crecimiento sostenido de GTA Online y a las ventas estables de NBA 2K26, que compensaron parte del golpe bursátil.

Por otra parte, hay que resaltar que no todos los lanzamientos recientes mostraron la misma fuerza. ‘Borderlands 4’ registró un debut inicial más débil debido a problemas técnicos en su versión para PC, lo que evidenció desafíos en la calidad de ciertos proyectos.

En esta coyuntura, GTA VI se consolida como una de las producciones más ambiciosas y costosas de la historia de la industria, con el potencial de romper récords de ventas desde su primer día.

Finalmente, cabe acotar que su desempeño final será decisivo para la posición competitiva de ‘Take-Two’, que permanece como el último gran editor público en Estados Unidos tras la privatización de EA, incrementando la presión sobre el éxito del esperado título.