¿Por qué tiembla tan fuerte y seguido en Venezuela? Funvisis explica las causas de los sismos

¿Por qué tiembla tan fuerte y seguido en Venezuela? Funvisis explica las causas de sismos

Un fuerte sismo de magnitud 7,1 se registró en la tarde de este miércoles 24 de junio frente a la costa norte de Venezuela.

El movimiento telúrico, que tuvo una profundidad superficial, fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y se sintió en distintas zonas del país, incluida Bogotá y la región de Norte de Santander.

Tras el evento principal, organismos internacionales reportaron varias réplicas, mientras que autoridades de gestión del riesgo mantienen el monitoreo de posibles afectaciones en el territorio venezolano.

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De acuerdo con el boletín preliminar del Servicio Geológico Colombiano, el terremoto tuvo como epicentro una zona ubicada en la costa norte venezolana, al noroeste de Montalbán.

Varias personas reportaron haber sentido el temblor en Bogotá, Cúcuta y otras poblaciones del oriente del país.

¿Por qué tiembla con frecuencia en Venezuela?

Según el Observatorio Venezolano de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), la actividad sísmica constante en Venezuela está relacionada con la interacción entre la placa del Caribe y la placa Suramericana.

Estas dos estructuras tectónicas se encuentran en permanente movimiento, generando acumulación de energía que, al liberarse, produce sismos de diferente intensidad.

La zona de contacto entre ambas placas está compuesta por tres importantes sistemas de fallas geológicas que se extienden a lo largo del territorio venezolano.

Las fallas geológicas que generan los terremotos más fuertes

Funvisis señala que las fallas de Boconó, San Sebastián y El Pilar constituyen el principal límite tectónico entre las placas Caribe y Suramericana.

Estas estructuras atraviesan buena parte de las principales cordilleras del país y son responsables de algunos de los terremotos más significativos registrados en Venezuela. Debido a su ubicación y actividad, representan una de las mayores amenazas naturales para millones de habitantes.

Las autoridades sismológicas venezolanas advierten que cerca del 80 % de la población se encuentra asentada en áreas consideradas de alta amenaza sísmica.

La concentración de ciudades, infraestructura y actividades económicas en estas regiones aumenta la vulnerabilidad frente a eventos de gran magnitud, especialmente cuando ocurren terremotos superficiales como el registrado este miércoles.

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Temblor en Venezuela se sintió en Colombia

Tras el movimiento telúrico, habitantes de Bogotá, Cúcuta y otros municipios reportaron haber percibido el sismo.

Ante la situación, organismos de emergencia recomendaron mantener la calma, verificar posibles daños estructurales y seguir las instrucciones de las autoridades locales en caso de réplicas.

Emiten alerta de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes

Luego del terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia preventiva para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que existe la posibilidad de daños importantes en las zonas cercanas al epicentro debido a la magnitud del evento, mientras continúan las evaluaciones oficiales sobre el impacto del sismo.