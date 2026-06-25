Partidos y horas confirmadas: así se jugará la primera fecha de la Liga Colombiana 2026-II

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer la programación oficial de la primera fecha de la Liga II-2026, marcando el inicio de un nuevo semestre cargado de expectativas para los clubes del país. La jornada inaugural se disputará entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio, ofreciendo un fin de semana completo de fútbol profesional colombiano.

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Las miradas estarán puestas especialmente sobre los dos equipos que protagonizaron la final del primer semestre. El vigente campeón, Junior de Barranquilla, comenzará la defensa de su corona en una exigente visita al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El conjunto tiburón buscará arrancar con pie derecho una nueva campaña en la que intentará revalidar el título conseguido meses atrás.

Por su parte, Atlético Nacional, subcampeón del torneo anterior, tendrá que desplazarse a Tunja para enfrentar a Boyacá Chicó. El equipo verdolaga llega con la misión de dejar atrás la frustración de la final perdida y comenzar sumando tres puntos en una plaza que históricamente suele resultar complicada para los visitantes.

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Otro de los encuentros más atractivos de la fecha será el que protagonizarán Millonarios y Atlético Bucaramanga en Bogotá. Los embajadores buscarán iniciar el semestre con una victoria ante su afición, mientras que los leopardos intentarán dar el golpe en una de las plazas más difíciles del campeonato.

América de Cali también tendrá acción en condición de visitante cuando enfrente a Internacional de Bogotá, mientras que Independiente Santa Fe visitará a Águilas Doradas. Deportivo Cali, por su parte, recibirá a Jaguares con la intención de arrancar el campeonato con una alegría en Palmaseca.

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Independiente Medellín, Deportes Tolima, Once Caldas y Deportivo Pereira son otros de los clubes llamados a pelear por los puestos de privilegio durante el semestre y que buscarán comenzar con una victoria en esta primera jornada.

La Liga II-2026 promete emociones desde el arranque, con varios equipos reforzados y la expectativa de una nueva lucha por el título del fútbol colombiano. La primera fecha servirá como el primer examen para los aspirantes al campeonato y permitirá empezar a medir el nivel de cada plantel tras el receso de mitad de año.

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Viernes 24 de julio

Llaneros vs. Deportivo Pereira – 6:10 p.m. - Bello Horizonte

- Bello Horizonte Deportivo Cali vs. Jaguares – 8:15 p.m. - Estadio Deportivo Cali

Sábado 25 de julio

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional – 2:00 p.m. - La Independencia

- La Independencia Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto – 4:05 p.m. - Metropolitano de Itagüí

- Metropolitano de Itagüí Millonarios vs. Atlético Bucaramanga – 6:10 p.m. - Nemesio Camacho El Campín

- Nemesio Camacho El Campín Deportes Tolima vs. Junior – 8:15 p.m. - Manuel Murillo Toro

Domingo 26 de julio

Internacional de Bogotá vs. América de Cali – 2:00 p.m. - Nemesio Camacho El Campín

- Nemesio Camacho El Campín Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe – 4:05 p.m . - Cincuentenario

. - Cincuentenario Alianza Valledupar vs. Fortaleza – 6:10 p.m . - Armando Maestre Pavajeau

. - Armando Maestre Pavajeau Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo – 8:15 p.m. - Palogrande

Fechas Liga Colombiana II-2026