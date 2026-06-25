Tabla de posiciones Grupo A: México avanza con puntaje perfecto y Sudáfrica sorprende a Corea

Sopresas en la última fecha del grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la última jornada y cuando parecía estar eliminada, la selección de Sudáfrica dio la sorpresa en Monterrey y le ganó 1-0 a Corea del Sur, quedándose con el segundo puesto y dejando al conjunto surcoreano en la tercera posición y a la espera de la clasificación a la siguiente ronda.

Tras la victoria de México 3-0 sobre República Checa, la anfitriona logra el puntaje perfecto en la primera fase y clasifica como líder a los dieciseisavos de final.

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México 3 - 0 República Checa

La selección anfitriona de México clasificó como primera de su grupo, con nueve unidades, a la siguiente ronda. Esta es la primera vez que clasifica a una ronda de eliminación directa, desde Rusia 2018, pues en Catar 2022 fue eliminada, tras quedar tercera de su zona.

Con su puntaje perfecto en esta fase de grupos, este mundial se convierte en la sexta ocasión que la selección mexicana cierra sin conocer la derrota en los primeros tres partidos; algo que no ocurría desde Brasil 2014.

El juego contra República Checa estuvo muy parejo entre ambas selecciones; el primer tiempo no contó con grandes oportunidades para ninguno de los dos equipos. El primer gol del conjunto mexicano llegó al minuto 55′, con anotación de Mateo Chavés, quien pudo definir en solitario en el área al segundo poste.

En el minuto 61′, nuevamente los mexicanos llegaron al área rival, y fue Julián Quiñones quien terminó definiendo, tras un rebote dejado por el arquero Kovar. El 3-0 de México llegó en el tiempo de adición, tras anotación de Álvaro Fidalgo.

Corea del Sur 1 - 0 Sudáfrica

Sudáfrica dio la sorpresa en este partido, el primer tiempo fue dominado por el conjunto africano, que tuvo nueve disparos en total, tres de ellos al arco, dandole la sorpresa a una Corea que llegaba como favorita a quedarse con los tres puntos.

El empate que se registraba una vez finalizado el primer tiempo dejaba a Sudáfrica fuera del torneo; pero, al minuto 63′, Thapelo Maseko aprovechó un centro enviado desde zona izquierda para vencer a Kim Seung-Gyu. Con esta anotación, Sudáfrica llegó a cuatro puntos en la tabla de posiciones y logra clasificar por primera vez en la historia a una ronda eliminatoria de una Copa del Mundo.

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Tabla de posiciones Grupo A

Pos. Selección Puntos DG PJ 1. México 9 6 3 2. Sudáfrica 4 -1 3 3. Corea del Sur 3 -1 3 4. Chequia 1 -4 3

Con estos resultados del Grupo A y a la espera de que se confirmen todas las posiciones de los grupos restantes, México, que pasó como líder se enfrentaría en los dieciseisavos de final a Escocia, mientras que Sudáfrica jugaría esta ronda eliminatoria contra Canadá.