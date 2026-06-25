Brasil y Marruecos a 16vos de final del Mundial 2026; Escocia reza: tabla de posiciones del Grupo C. (Photo by Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images) / Hannah Peters - FIFA

Sigue ampliándose el grupo de clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En la tarde de este miércoles 24 de junio se definió el Grupo C con los duelos Brasil vs Escocia y Marruecos vs Haití.

REVIVA ACÁ LOS PARTIDOS EN SIMULTÁNEO DEL GRUPO C EN EL MUNDIAL 2026

Brasil 3-0 Escocia

Vinícius Júnior fue el gran héroe de la jornada para el seleccionado brasileño, que goleó 3-0 a Escocia en el Hard Rock Stadium y terminó líder del Grupo C. Entretanto, Esocia se aferra al milagro para clasificar como una de las mejores terceras.

El astro del Real Madrid abrió la cuenta recién transcurridos 7 minutos de partido, cuando un defensor rival erró en el pase en salida y el balón le quedó servido para definir a placer; posteriormente, selló su doblete en tiempo de reposición con al aprovechar un centro pasado de costado para definir de cabeza.

La cereza en el pastel la puso Matheus Cunha al minuto 60 con un remate ajustado al palo izquierdo del arquero rival. Y así con la historia sentenciada, Carlo Ancelotti puso a delirar al público enviando al terreno de juego a Neymar, quien se había perdido los primeros dos encuentros por lesión. El regreso del Príncipe a las Copas del Mundo.

Le puede interesar: Este es el árbitro designado por la FIFA para el partidazo Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026

Sofascore Ampliar Sofascore Cerrar

Marruecos 3-2 Haití

En simultáneo, Marruecos y Haití protagonizaron un verdadero partidazo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Aunque los centroamericanos pudieron dar el batacazo en dos oportunidades, el campeón de África sacó la casta y logró remontar.

El marcador se abrió recién transcurridos 10 minutos, cuando Joseph tiró un taconazo que se rebotó en Bono y terminó al fondo de la red. Locura haitiana en el inicio.

Acharaf Hakimi logró igualar la historia al 39’ en medio de varios rebotes dentro del área, pero cuatro minutos después Wilson Isidor calvó un espectacular bombazo al ángulo para silenciar a loa africanos. Y cuando parecía que Haití se llevaba el triunfo al descanso, Ismael Saibari puso nuevamente tablas.

Ya en el complemento, Marruecos siguió de largo con las anotaciones de Soufiane Rahimi (78′) y Gessime Yassine (89′).

Lea también acá: Así finalizaron las posiciones del Grupo B: Suiza líder y Catar eliminado del Mundial 2026

Sofascore Ampliar Sofascore Cerrar

Tabla de posiciones del Grupo C en el Mundial 2026