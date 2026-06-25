Brasil, Marruecos, Suiza, Canadá y Sudáfrica clasifican en el Mundial 2026: Resumen de la fecha. (Photo by Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images) / Richard Sellers/Allstar

¡Todo listo para la definición de los clasificados a la instancia definitiva del Mundial 2026! Este miércoles 24 de junio se llevó a cabo la tercera y última fecha en los grupos A, B y C con resultados sorpresivos.

Suiza 2-1 Canadá

A primera hora, Canadá echó por la borda su ventaja con la localía y terminó perdiendo el primer lugar del Grupo B frente a Suiza, que logró imponerse por 2-1 en el Estadio BC Place de Vancouver.

Ruber Vargas (46′) y Johan Mazambi (57′) se encargaron de darle el liderato al combinado europeo, mientras que los norteamericanos descontaron por intermedio de Promise David (76′).

Bosnia 3-1 Catar

En el complemento del Grupo B, la Selección de Bosnia sumó su primer triunfo del campeonato mundialista, luego de vencer por 3-1 a una combativa Qatar, que se despidió del certamen al terminar colera de su zona.

Kerim Alajbegović abrió la cuenta para los euroepoes con un espectacular gol de media distancia y Sultan Al-Brake amplió diferencias al marcar en propia puerta. Aunque Hassan Al-Haidos puso el descuento previo al término de la primera parte, Ermin Mahmić selló la victoria bosnia en el segundo tiempo.

Brasil 3-0 Escocia

En el Grupo D, Brasil cumplió con su obligación y terminó como líder de su zona, tras golear 3-0 a una flojísima Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami. Además de la victoria, los focos apuntaron a Neymar, quien sumó sus primeros minutos en el torneo.

Vinícius Júnior fue la gran figura del compromiso al marcar un doblete (7′, 45+3′), mientras que Matheus Cunha selló la historia sobre los 60′.

Marruecos 4-2 Haití

En el otro duelo que definió la clasificación del Grupo D, Haití por poco da la sorpresa del día frente a Marruecos, que tuvo que sufrir en demasía para remontar un partido complicadísimo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Con anotaciones de Bono en contra (10′) y Wilson Isidor (43′), los centroamericanos se pusieron dos veces en ventaja

Chequia 0-3 México

El día concluyó con uno de los locales, México. Si bien ya había asegurado su clasificación como líder, el cuadro de Javier Aguirre cerró su histórica primera fase con puntaje ideal (9 puntos de 9 posibles), luego de vencer por 2-0 a una decepcionante y flojísima Chequia.

El primer tiempo parejoa y disputado terminó en un complemento desenredado para los manitos. Tan solo seis minutos se necesitaron para definir la historia. Al 55′, Diego Chávez abrió la cuenta y puso a delirar al mítico Azteca; sobre los 61′, el colombomexicano Julián Quiñones aprovechó un error defensivo para sentenciar la historia. Ya en tiempo de reposición, Álvaro Fidalgo conretó la goleada.

Corea del Sur 0-1 Sudáfrica

El batacazo de la jornada se produjo en el Estadio BBVA de Monterrey, donde Sudáfrica, uno de los seleccionados más flojos de la Copa, venció por la mínima diferencia (1-0) a una tristísima Corera del Sur.

La única anotación del compromiso llegó al minuto 63′, durante una veloz contra que Thapelo Maseko definió con un voleazo al palo del arquero. Este tanto bastó para que los africanos, de forma inesperada, se quedaran con el segundo lugar del grupo.