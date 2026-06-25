“Nada ni nadie podrá fisurar nuestra relación”: Cepeda ratifica unidad con Petro en la oposición

El senador electo Iván Cepeda salió al paso de las versiones sobre posibles divisiones en el Pacto Histórico y reiteró la solidez de su relación política y personal con el presidente Gustavo Petro, de cara al papel que ejercerá la colectividad como principal fuerza de oposición al gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

A través de un pronunciamiento público, Cepeda aseguró que el movimiento progresista conserva su unidad y cuenta con las herramientas políticas necesarias para ejercer una oposición férrea desde el Congreso y los distintos escenarios democráticos.

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“Hoy las fuerzas progresistas y democráticas representamos a medio país contado en las urnas. Somos un proyecto que, lejos de haber sido derrotado, se muestra como una fuerza social indiscutible que tiene profundas raíces en el pueblo colombiano”, afirmó el congresista.

El dirigente sostuvo que el Pacto Histórico mantiene un programa político sólido y una amplia base de liderazgos en todo el país, por lo que descartó cualquier fractura interna.

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“Tenemos un programa sólido y contamos con muchos liderazgos destacados en el país. Desde sectores de la extrema derecha se ha buscado promover nuestra división. Que no se equivoquen: nuestra unidad y articulación son sólidas”, señaló.

Cepeda también respondió a los señalamientos sobre una supuesta distancia con el presidente Petro y destacó la trayectoria compartida entre ambos dentro del proyecto político de izquierda.

“Con el presidente Gustavo Petro me une una larga historia de amistad personal y de construcción del proyecto político. Nos unen identidades y una historia de luchas.

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El senador envió un mensaje de cohesión al interior del progresismo y aseguró que continuará trabajando junto al mandatario saliente en la defensa de las banderas del movimiento.

“Nos unen identidades y una historia de luchas compartidas. Nada ni nadie podrá fisurar nuestra relación, y nuestro trabajo conjunto por hacer que avance la transformación social y democrática de Colombia”, concluyó.