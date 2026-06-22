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De la Calle y Gabriel Silva advierten daño a la Fuerza Pública en el gobierno Petro

Humberto de la Calle y el exministro de Defensa Gabriel Silva advirtieron en Caracol Radio sobre el impacto que han tenido varias decisiones del gobierno Petro en la Fuerza Pública, la moral de las tropas y el manejo de las conversaciones con grupos criminales.

De la Calle cuestionó que el Gobierno avance en conversaciones con estructuras armadas sin una ley de sometimiento vigente. Recordó que la administración Petro prorrogó la Ley de Orden Público y luego presentó una ley de sometimiento, pero esa iniciativa fue retirada en la Comisión Primera del Senado.

“En Colombia no hay un conflicto armado interno con una guerrilla ideológica. Eso se acabó en el 2016. Aquí lo que hay son grupos delincuenciales”, aseguró De la Calle.

El exjefe negociador también señaló que, sin una norma de sometimiento, no existe claridad sobre el alcance de esas conversaciones.

“De ese momento a hoy no hay ley de sometimiento y sin él es imposible, porque lo que están es conversando, pero no sabemos cuál sería el resultado de esas conversaciones”, agregó.

Sobre la moral de las tropas, De la Calle destacó el reciente pronunciamiento de los comandantes de las Fuerzas Militares, quienes pidieron confianza en la institución y reiteraron su respeto por la Constitución y la institucionalidad.

“A mí me pareció que ahí hay un llamado a la moral de la Fuerza Pública, que yo espero que siga siendo superlativa en medio de los enormes sacrificios que ha tenido que padecer”, afirmó.

Sin embargo, De la Calle advirtió que la salida de varios generales durante el gobierno Petro afectó a la institución.

“El resultado de haber descabezado un número crecido de generales me parece que hizo daño y, como dijo Gabriel Silva, eso hay que mirarlo con lupa, porque seguramente habría casos de una decisión correcta, pero también yo creo que se cometieron injusticias”, sostuvo.

Por su parte, Gabriel Silva dijo que el mensaje del comandante de las Fuerzas Militares, al invocar el artículo 217 de la Constitución, refleja el estado de ánimo dentro de la institución en medio del actual ambiente político.

“El comandante de las Fuerzas Militares arrancó su respuesta invocando el artículo 217 de la Constitución, que dice prácticamente textualmente que la lealtad de las Fuerzas Armadas es esencialmente a la Constitución. A nadie más”, señaló Silva.

El exministro agregó que el presidente de la República es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por delegación constitucional.

“El presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por delegación de la Constitución. El día que incumple la Constitución pierde esa autoridad”, dijo.

Silva también aseguró que el presidente Gustavo Petro intentó repolitizar a la Fuerza Pública.

“El presidente Petro rompió una tradición de una manera muy peligrosa, que fue la repolitización de la Fuerza Pública, particularmente la Policía y también de las Fuerzas Militares. Él se dedicó a hacer política con las Fuerzas Militares”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el anuncio del presidente Petro, tres días antes de las elecciones, sobre ascensos en la Policía.

“No nos olvidemos que tres días antes de las elecciones anunció algo que es totalmente imposible, que era ascender a subtenientes de la Policía a 17 mil patrulleros. En toda la Policía Nacional no hay 17 mil subtenientes ni muchísimo menos”, aseguró.

Silva dijo que ese anuncio también tendría errores conceptuales y problemas presupuestales.

“Creo que se refería a subintendentes, que tampoco es posible presupuestalmente. Entonces eso es un ejemplo de cómo el presidente Petro ha tratado de penetrar y volver las Fuerzas Militares o guardia pretoriana, incluso para fines políticos”, agregó.

Finalmente, el exministro sostuvo que la Fuerza Pública ha resistido esas presiones políticas.

“Lo que nos debemos sentir muy orgullosos es que la Fuerza Pública ha rechazado esos cantos de sirena”, concluyó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: