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25 jun 2026 Actualizado 12:33

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“Jamás el presidente me pidió suspender operaciones”: Laura Sarabia responde al general (r) Sanabria

La embajadora de Colombia ante el Reino Unido respondió en Caracol Radio al general (r) Henry Sanabria.

“Jamás el presidente me pidió suspender operaciones”: Laura Sarabia responde al general (r) Sanabria

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Tras conocerse la denuncia revelada por Noticias Caracol sobre supuestas dádivas ofrecidas al Clan del Golfo en el marco de las negociaciones de paz total con ese grupo armado. El general (r) Henry Sanabria confirmó en Caracol Radio que miembros del Gobierno habrían tenido injerencia en las operaciones de la fuerza pública.

Le podría interesar: “Nunca hubo una decisión del presidente que frenara operaciones contra Clan del Golfo”: Danilo Rueda

El exdirector de la Policía Nacional aseguró que durante su gestión la hoy embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, lo llamaba para cuestionar los procedimientos de la institución. Ante estas declaraciones, 6AM W se comunicó con la embajadora.

“Jamás el presidente de la República, por conducto mío, pidió suspender una operación contra ningún grupo al margen de la ley”, respondió Laura Sarabia frente a las declaraciones del general retirado.

En desarrollo.

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