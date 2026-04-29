Comandante de Ejército y director de Policía defienden Inteligencia del Estado: “no está debilitada”

En medio de los cuestionamientos por la reciente escalada terrorista en Cauca y Valle del Cauca, el director de la Policía Nacional y el comandante del Ejército salieron en defensa del sistema de Inteligencia del Estado y aseguraron que las capacidades operacionales se mantienen activas y produciendo resultados, como quedó evidenciado con la captura de alias ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos.

El director de la Policía, general William Rincón, explicó que la operación contra ese cabecilla fue producto de una labor prolongada de análisis, seguimientos e integración entre agencias.

“Esta actividad se llevó a cabo con un trabajo altamente de inteligencia, donde logramos no solamente ubicarlo y capturarlo, sino también incautarle un arma de fuego y siete celulares, que van a jugar un papel muy importante dentro de la investigación”, afirmó.

El oficial respondió directamente a quienes han puesto en duda la capacidad de reacción de las autoridades tras los ataques de los últimos días.

“La Inteligencia de todas nuestras fuerzas, de la Policía Nacional de Colombia, ha sido una de las mejores del mundo”, sostuvo. Añadió que “no podemos ser nosotros de pronto olvidadizos frente a esto”, al recordar operaciones y golpes históricos contra estructuras criminales.

Incluso aseguró que la experiencia colombiana ha servido fuera del país. “Nosotros hemos ido a preparar a otras personas en el mundo y eso obviamente no podemos desdibujarlo el día de hoy por algunos eventos que se puedan presentar”.

El general Rincón también aclaró que ningún sistema de inteligencia tiene capacidad absoluta para anticipar todos los ataques.

“La Inteligencia no es saber todo lo que se pueda pasar el día de mañana, ni la KGB, ni los FBI... son tan acertados al 100 %”, manifestó.

Sin embargo, precisó que sí permite establecer amenazas generales y prevenir hechos cuando existe apoyo ciudadano.

“Yo puedo saber que puede suceder algo en tal lugar. Lo que no tengo es la exactitud del lugar, el momento y la hora”, dijo. Y agregó: “Las comunidades que están en ese sector pueden observar y avisarnos de una persona sospechosa o algo que genere duda; eso hace que nosotros actuemos con prontitud”.

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El director de la Policía también habló de las dificultades en zonas donde persiste el control criminal.

“Cuando hay una cultura de la ilegalidad, que se favorece más lo ilegal, se favorece más aquellas personas que hacen daño y se ven como si fueran los mejores líderes, pues esto hace que de pronto la inteligencia se bloquee en ciertos pasos y no podamos ser proactivos. Pero no porque sea mala la inteligencia”, enfatizó.

Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, general Royer Gómez, aseguró que existe una ofensiva permanente de inteligencia contra alias ‘Iván Mordisco’, sus cabecillas regionales y todas las estructuras del Estado Mayor Central.

“Hay una inteligencia que está trabajando permanentemente. La inteligencia se nutre con información; entre mayor información y de mayor calidad, mejor inteligencia, el producto será mejor”, señaló.

El oficial explicó que los esfuerzos no se limitan al máximo cabecilla de esa organización.

“Hay operaciones de inteligencia de manera permanente contra la Jaime Martínez, contra la Dagoberto Ramos, contra la Carlos Patiño, contra la Franco Benavides (...). Hay agentes de inteligencia enfocados en esas estructuras”, indicó.

Sobre alias Iván Mordisco, agregó que la presión militar se mantiene activa.

“Hay una operación de inteligencia permanente sobre ese sujeto y no solamente sobre ese sujeto, sobre toda esa línea de cabecillas de segundo nivel, de tercer nivel y de cuarto nivel”, dijo.

El general Gómez reconoció que ubicar a un jefe guerrillero oculto en la selva toma tiempo y depende de información de calidad.

“Es un sujeto que está en la selva, que tiene un círculo muy cerrado de confianza (...). Eso desde luego a nosotros nos dificulta poder llegar con inteligencia a ese blanco”, explicó.

No obstante, insistió en que los resultados recientes hablan por sí solos.

“Tengan la tranquilidad de que esas operaciones de inteligencia están dando resultados, y fíjense hoy ese excelente resultado de nuestra Policía Nacional, donde logramos la captura del cabecilla principal de una estructura”, concluyó.

Las declaraciones de ambos oficiales se producen tras la ofensiva terrorista registrada en el suroccidente y buscan enviar un mensaje de respaldo institucional a las capacidades de inteligencia, investigación y reacción de la Fuerza Pública