Día de la Violencia contra la Mujer: marchas colapsaron la movilidad en Bogotá

Por segundo día consecutivo se presentaron manifestaciones en Bogotá. Esta vez los colectivos sociales y feministas salieron a las calles a manifestarse en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde las 4 de la tarde de este martes 25 de noviembre, las protestas se activaron en varios puntos de la ciudad y finalmente se concentraron en la calle 19 con Carrera 27, justo al frente del Centro de Atención de la Fiscalía.

Esto provocó un caos en la movilidad, sobre todo en la calle 26 una vez más. La calzada mixta y exclusiva de Transmilenio estuvo bloqueada y colapsada varias horas afectando a más de 285 mil usuarios de Transmilenio.

Feminicidios y violencia de género

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, por lo que cientos de mujeres en Bogotá salieron a exigir justicia por los casos de feminicidio y violencia de género.

“ Estoy porque esta mañana me desayuné viéndome la noticia de una desaparecida, seguramente cuando llegue a comer voy a ver la noticia de un feminicidio”, señaló una manifestante.

“Todas mis relaciones han sido violentas y no solo con la pareja, sino en la misma familia”, dijo otra mujer.

“Nosotras no estamos viviendo, estamos sobreviviendo”, sostuvo una joven.

En el país el panorama no es alentador. Se han registrado 109 feminicidios y 266 intentos de feminicidio, desde enero hasta el 31 de octubre de 2025.

Vandalismo en lugares públicos

Aunque la jornada se desarrolló con normalidad y de manera pacífica, se presentaron algunos hechos de vandalismo. Vandalizaron un paradero de SITP, una estación de Transmilenio, dos buses y algunos bienes de cultos religiosos.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, confirmó que se presentaron algunos actos de vandalismo que afectaron bienes públicos y lugares de culto. Asimismo, aseguró que los funcionarios de las distintas secretarías seguirán acompañando la jornada de movilizaciones hasta que finalicen.