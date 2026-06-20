Juez rechaza solicitud de arresto contra Nicolás Petro y ordena investigar a la fiscal del caso

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla negó la petición de la Fiscalía para imponer cinco días de arresto a Nicolás Petro y a su abogado Alejandro Carranza.

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Además, ordenó compulsar copias contra la fiscal Lucy Marcela Laborde por presuntas irregularidades durante una audiencia reservada, entre ellas la exhibición de imágenes del hijo Petro Burgos.

Según explicó la defensa de Nicolás Petro, el juez concluyó que no existían fundamentos para imponer la medida correccional solicitada por la Fiscalía, la cual se basaba en la participación virtual del exdiputado en algunas diligencias judiciales y en su ausencia presencial en audiencias preparatorias de juicio.

El abogado Alejandro Carranza señaló que durante la audiencia el despacho judicial también cuestionó actuaciones de la fiscal Laborde, al considerar improcedente la presentación de fotografías del hijo menor de Nicolás Petro dentro del proceso, razón por la cual se ordenó la compulsa de copias con fines disciplinarios.

La solicitud de arresto había sido presentada por la Fiscalía el pasado 27 de abril. El ente acusador argumentó que Petro había manifestado dificultades económicas para desplazarse a Barranquilla debido a restricciones derivadas de su inclusión en la denominada Lista Clinton, pese a que posteriormente se conocieron imágenes suyas en distintos destinos turísticos del Caribe colombiano.

Por ahora, el juicio contra Nicolás Petro permanece suspendido mientras instancias superiores resuelven los recursos de apelación relacionados con varias pruebas que fueron excluidas previamente por el juez encargado del proceso.