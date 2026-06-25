Así nació la estrategia del “tigre” para la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, tuvo una campaña que lo llevó a la presidencia en medio de eslóganes, tendencias y diferentes simbologías que lo hicieron estar presente en la mente de los colombianos, todas estas estrategias estuvieron a la cabeza de Carlos Suárez.

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El estratega habló en el programa Dos Puntos con Vanessa de La Torre a quien le dio más detalles de cómo surgieron todas estas ideas que lo llevaron a la victoria.

Carlos Suárez es abogado, hijo de un exmagistrado presidente del Consejo de Estado, formado en rigor jurídico, pero con vocación hacia las estrategias de comunicación, es fundador de la firma Estrategia y Poder en el 2015, convirtiéndose en una de las más importantes de Latinoamérica.

¿Abelardo de la Espriella era presidenciable hace unos años?

El estratega político indicó que el secreto ha sido escuchar al pueblo, “desde el 2020 el pueblo nos pedía que Abelardo fuera presidente, aunque no lo veían venir, en el mundo digital ya se estaba hablando de él”.

Dijo que el mundo digital fue muy importante ya que en estas elecciones Colombia entró al siglo XXI de las comunicaciones digitales y el marketing político.

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Estudios para la campaña:

“Nosotros hacemos estudios cualitativos y cuantitativos en el mundo físico y digital”, indicó Suárez.

Uno de los estudios fue ver cuál era la clase de líder que se estaba buscando para la presidencial de Colombia para el periodo 2026 -2030. “La escucha digital fue determinante para esta campaña”.

¿De dónde sale la figura de ‘El Tigre’?

“El tema de ‘El Tigre’ se lo han tratado de atribuir a varios sectores políticos, algunos dicen que se lo copiamos de la figura del león a Milei (presidente de Argentina), y lo que hay es mucho chisme digital. La realidad es que la campaña la construyó el pueblo, ellos fueron lo que empezaron a decirnos “ese es el tigre” y de esa escucha, lo que hicimos fue encarrilar eso que se estaba creando en el subconsciente del pueblo”.

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El momento más difícil de la campaña:

El estratega de Abelardo de la Espriella indicó que el momento más difícil de la campaña fueron las últimas 36 horas cuando el tracking de Google indicaba que se iban a dar unos resultados muy apretados: “Yo creo que esta campaña tuvo la menor cantidad de errores posibles, incluso puedo decir que fue casi perfecta” … “La batalla digital es de 24 horas, la dimos toda. Tengo que reconocer que el enemigo fue muy bueno y nos dio una batalla muy interesante”.

¿Influyó la participación política del presidente Petro?

“Fue la participación del “voto fusil” en algunos lugares que llevaron a tener una votación atípica en algunos departamentos, hubo un fenómeno que evidentemente nos costó trabajo, pero nosotros teníamos del otro lado un fenómeno popular, nosotros sabíamos que teníamos que combatir a Petro con un fenómeno que era Abelardo de la Espriella”.

Los jóvenes fueron fundamentales:

Esta estrategia se enfocó en el segmento de jóvenes de 18 a 24 años con el slogan “la rebeldía no necesariamente es caos, puede haber rebeldía ganadora y eso es lo que representa ‘el Tigre’ una energía nueva”.

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