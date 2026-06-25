Desgarradores testimonios de ciudadanos en Venezuela tras terremotos: “mucha tristeza y lágrimas”

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Siguen las reacciones de ciudadanos en Venezuela a los dos terremotos que golpearon a ese país el pasado miércoles y que, hasta el momento, dejan más de 160 personas fallecidas.

En los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, hablaron Ignacio Casas y Johan Zapata, ciudadanos de Venezuela, que relataron lo que han vivido en Caracas tras los sismos.

Casas fue el primer en intervenir y aseguró que tras los terremotos lo único que se ve es “mucha tristeza y muchas lágrimas”.

“Es de verdad una tragedia muy grande. Vivo, justamente, en la zona más afectada, en donde se cayó un edificio. Hacia las 4:00 de la mañana estaba viendo si podía ayudar, la gente estaba llorando, pero todos los edificios de esta área están como si se fueran a caer, tienen huecos, se ve el ladrillo, es una cosa realmente horrible”, dijo.

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Así mismo, aseveró: “Es muy lento el trabajo de recolección de escombros. Me parecía muy lento el proceso de la búsqueda de sobrevivientes, que ojalá haya

“Se ven muchas lagrimas y mucha tristeza”, contó.

Y agregó: “Esto cogió por sorpresa y la reacción fue muy lenta. No puedo criticar lo que están haciendo ellos pero yo no vi gente del Gobierno Nacional, no vi rescatistas ni Defensa Civil del Gobierno, solo del municipio, pero no puedo asumir cosas”.

Por otro lado, Zapata comentó que “muchas personas durmieron en la calle, en los carros a las puertas de sus edificios y sus casas bien sea por temor a las replicas” o porque perdieron parte de su hogar.

“Caracas es una ciudad bastante movida, pero no hay casi nadie, suspendieron clases, la gente no esta yendo casi a trabajar”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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