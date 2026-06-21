Laura Sarabia: ‘Hoy no puedo acompañar una narrativa de fraude o deslegitimar nuestras instituciones

Luego del cierre de las urnas en el Reino Unido, la embajadora colombiana en ese país, Laura Sarabia, se pronunció sobre la jornada, asegurando que, tras acompañar los días de votación, no puede sumarse a ninguna narrativa de fraude.

“Acabamos de cerrar las urnas aquí en Londres y más de diez mil colombianos se acercaron aquí al consulado (...) hoy no puedo acompañar una narrativa de fraude, ni mucho menos de deslegitimación alguna a nuestras instituciones o al que piensa distinto a mí”, señaló Sarabia.

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La Embajadora reconoció que, como parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, cometieron aciertos y errores “pero también cometimos errores y me incluyo sin reservas en esa reflexión. Pero así como hace cuatro años defendimos el derecho de los colombianos a decidir libremente su destino, hoy no puede ser la excepción.”

“ Hoy debemos defender exactamente el mismo principio. Los ciudadanos hablaron a través de las urnas y esa decisión, cualquiera que sea, merece respeto. La democracia no puede ser un valor que defendamos solo cuando el resultado nos favorece. Su verdadera fortaleza se demuestra cuando somos capaces de aceptar con serenidad y responsabilidad la voluntad popular, incluso cuando no coincida con nuestras expectativas o esperanzas”, agregó Sarabia.

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La Embajadora dijo que siempre respaldará a las instituciones, la Constitución y la democracia. “Estaré del lado que nos corresponde a todos los colombianos y es del lado de Colombia, porque los gobiernos pasan, las campañas terminan y los liderazgos cambian, pero Colombia permanece, nuestra democracia permanece.”