Estos son todos los partidos del Mundial 2026 este 25 de junio: agéndese con la hora en Colombia

Este jueves, 25 de junio, se juega la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y se definirán los clasificados de los grupos D, E y F.

De esta forma se comienzan a definir los clasificados a la fase de 16avos y, así mismo, se inicia la configuración de las finales del certamen más importante en el fútbol a nivel de selecciones.

Es por esto que, en Caracol Radio, le contamos todos los detalles que debe saber, como la hora y la forma de ver en vivo, los seis partidos de esta jornada, pues al igual que el miércoles, esta fecha contará con seis disputas que se jugarán en tres franjas horarias de a dos encuentros.

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¿Cuáles son todos los partidos de este jueves, 25 de junio?

Pues bien, estos son todos los partidos que se disputarán este jueves, 25 de junio, en el marco del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026:

Curazao vs. Costa de Marfil

Ambos equipos llegan con la obligación de ganar si quieren aspirar a clasificar a la siguiente fase. La primera, Curazao, no dependiendo de sí mismo, mientras que la segunda, Costa de Marfil, con una victoria asegura su avance sin importar qué pase en el otro juego.

El partido será en el Lincoln Financial Field, de Philadelphia, en Estados Unidos, a las 3:00 de la tarde, hora Colombia.

Ecuador vs. Alemania

Ecuador, como se dice coloquialmente en Colombia, deberá ‘bailar con la más fea’ y no solo eso, pues deberá ganar sí o sí si quiere avanzar de fase, pues llega a la última fecha con un solo punto, buscando sumar de a tres contra una Alemania ya clasificada.

Sin embargo, necesita que Curazao le gane a Costa de Marfil para tener chance.

Este juego será en el MetLife Stadium, East Rutherford, en Estados Unidos, a las 3:00 de la tarde, hora Colombia.

Japón vs. Suecia

Japón y Suecia definirán un cupo en el grupo F. Quien gane, clasifica.

El partido se jugará en el AT&T Stadium, de Arlington, Estados Unidos, a las 6:00 de la tarde, hora Colombia.

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Túnez vs. Países Bajos

Países Bajos recibirá a la Selección de Túnez, ya casi eliminada, con la obligación de ganar para avanzar de fase.

Jugarán en el Arrowhead Stadium, de Kansas City, en Estados Unidos, a las 6:00 de la tarde, hora Colombia.

Turquía vs. Estados Unidos

Estados Unidos, ya clasificada, enfrenta a Turquía, ya eliminada, siendo una de las grandes decepciones del torneo.

Jugarán en el SoFi Stadium, Inglewood, de Estados Unidos, a las 9:00 de la noche, hora Colombia.

Paraguay vs. Australia

Finalmente, tras su histórico empate contra Turquía, Paraguay deberá ganar para clasificar a la siguiente fase como segundo de su grupo. Australia también depende de si mismo y con una victoria avanza de fase.

El partido será en el Levi’s Stadium, Santa Clara, de Estados Unidos, a las 9:00 de la noche, hora Colombia.

¿Cómo ver EN VIVO los partidos del HOY del Mundial 2026?

Así pues, para ver EN VIVO los partidos de este jueves del Mundial 2026, puede hacerlo por medio de los canales DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +.

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Si lo prefiere, puede seguir el minuto a minuto de los partidos en la página web de Caracol Radio, o escuchar la transmisión de los juegos en ‘El Fenómeno del Fútbol’, programa de este mismo medio.

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